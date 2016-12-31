К праздникам осужденным пытались передать алкоголь и наркотики — ГСИН

31 декабря 2016, 18:21 Комментарии

БИШКЕК, 31 дек - Sputnik. Сотрудники Государственной службы исполнения наказаний пресекли попытку передачи в исправительные колонии наркотиков и алкоголя перед новогодними праздниками, сообщила пресс-служба ГСИН.

По информации ведомства, 30 декабря в колонии села Ново-Покровка при личном досмотре у 53-летней гражданки в носках был обнаружен пакетик с темно-коричневым веществом. В том же учреждении пресечена попытка переброса пяти литров спиртных напитков. Алкоголь изъят.

31 декабря примерно в два часа ночи в ИК-31 (село Молдовановка) охрана помешала перебросу двух литров спирта, которые также изъяты.