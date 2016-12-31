Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.2301 (-0.1704) 
Евро: 72.8439 (+0.3447) 
Золото: 37.27 $/гр (+0.4) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

K-News: С Новым 2017 Годом!K-News: С Новым 2017 Годом!

К праздникам осужденным пытались передать алкоголь и наркотики — ГСИН

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/incidents...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400760-ru.html

Похожие новости

Новогодний праздник на площади Ала-Тоо (фото)

Стала дня них родной: полицейские РФ передают привет кыргызстанке

ГУВД г.Бишкек: Во время новогодних праздников обеспечивать общественный порядок будут около 1,5 тыс сотрудников

МЧС будет усиленно работать в новогодние праздники

MegaCom: готовность к новогодним праздникам №1!

31 декабря 2016, 18:21       Комментарии

БИШКЕК, 31 дек - Sputnik. Сотрудники Государственной службы исполнения наказаний пресекли попытку передачи в исправительные колонии наркотиков и алкоголя перед новогодними праздниками, сообщила пресс-служба ГСИН.
По информации ведомства, 30 декабря в колонии села Ново-Покровка при личном досмотре у 53-летней гражданки в носках был обнаружен пакетик с темно-коричневым веществом. В том же учреждении пресечена попытка переброса пяти литров спиртных напитков. Алкоголь изъят.
31 декабря примерно в два часа ночи в ИК-31 (село Молдовановка) охрана помешала перебросу двух литров спирта, которые также изъяты.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум