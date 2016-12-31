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Новогодний праздник на площади Ала-Тоо (фото)

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/novogo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400759-ru.html

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Металлоискатели и бетонные блоки: площадь Ала-Тоо оцеплена милицией

31 декабря 2016, 18:04       Комментарии

На главной площади Ала-Тоо прошла первая часть праздничного новогоднего мероприятия для детей с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также сказочных персонажей и, конечно же, символа наступающего года – Петуха.
Новогодние гуляния на площади Ала-Тоо 1 of 11 Как сообщили в городской мэрии, дальнейшая программа выглядит следующим образом:
<ul> <li>В 20:00 вечера начнется вечерний блок с концертной программой творческих коллективов столичного управления культуры, – сообщили в городской мэрии.</li> <li>В 21:00 часов эстафета будет передана радиостанции "Кыргызстан обондору".</li> <li>В 23.50 горожане вместе с мэром Албеком Ибраимовым будут принимать поздравление президента Алмазбека Атамбаева на больших LED-экранах, которые установлены возле главной елки страны.</li> <li>Завершится новогоднее мероприятие в 00:00 часов праздничным салютом. Для удобства горожан будут работать автобусные, троллейбусные маршруты и бусы.</li> </ul>

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