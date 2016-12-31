Азия MIX, Эркин Рыскулбеков, Тынчтыкбек Чоротегин. Кому Атамбаев вручил сегодня ордена, медали и грамоты

31 декабря 2016, 17:32 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев подписал Указ о награждении государственными наградами за особый вклад в сохранение и развитие исторического и культурного наследия народа Кыргызской Республики, в подготовку, организацию и проведение Всемирных игр кочевников, мероприятий, посвященных 100-летию национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, а также за большие достижения в профессиональной деятельности по итогам Года истории и культуры.

Орденом «Манас» II степени награжден Кенеш Жусупов;

Орден «Манас» III степени получили:

<li>Эркинбек Ибраев – режиссер-постановщик церемоний открытия и закрытия I и II Всемирных игр кочевников;</li> <li>Медис Казакбаев – генеральный директор ОАО «Домостроительный комбинат «Азат»;</li> <li>Тологон Козубеков – писатель, переводчик, автор проекта по переводу и изданию произведения Жусупа Баласагына «Благодатное знание»;</li> <li>Алтынбек Максутов – режиссера развлекательных программ на джайлоо «Кырчын» I и II Всемирных игр кочевников;</li> <li>Кыяс Молдокасымова – историк, заместитель председателя Фонда исторического и культурного наследия народа Кыргызстана «Мурас»;</li> <li>Анатай Омурканов – поэт, писатель;</li> <li>Тынчтыкбек Чороев – историк, председатель Фонда исторического и культурного наследия народа Кыргызстана «Мурас»;</li> <li>Бутанаев Виктор Яковлевич – историк, этнограф, руководитель лаборатории этнографии Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова;</li> <li>Өмүрбай уулу Макелек – языковед, фольклорист;</li> <li>Худяков Юлий Сергеевич – историк, археолог, профессор кафедры археологии и этнографии Новосибирского государственного университета.</li> Орденом «Данакер» награждена команда КВН «Азия MIX».

Медаль «Даңк» получили:

<li>Мирлан Абдыкалыкова – режиссер художественного фильма «Небесное кочевье»;</li> <li>Замирбек Бекбоев – экс-депутат, генеральный директор ОсОО «Каганат-Строй»;</li> <li>Сонунбуу Какеева – заведующая отделом культуры Жайылского района Чуйской области;</li> <li>Жаңылбүбү Карыбекова – председатель ассоциации «Ремесленный совет Кыргызстана»;</li> <li>Ташманбет Кененсариев – историк, профессор Института манасоведения Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева;</li> <li>Алымбек Коробаев – композитор;</li> <li>Гулшан Молдоева – диктор ОТРК;</li> <li>Тилек Мураталиев – директор книжного издательства «Турар»;</li> <li>Токторбек Омурбеков – историк, профессор кафедры всеобщей истории Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына;</li> <li>Рафаэль Сайфулина – директор ОсОО «Монтажник»;</li> <li>Эдилбек Сарыбаев – общественный деятель, председатель Научно-просветительского общества «Кыргыз Жер»;</li> <li>Кубатбек Табалдыева – археолог, профессор отделения истории Кыргызско-Турецкого университета «Манас».</li> Почетное звание «Народный поэт Кыргызской Республики» присвоено:

<li>Козукееву Рахматилле – акыну-импровизатору, специальному представителю Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области;</li> <li>Мамазаировой Менди – поэтессе, драматургу и прозаику;</li> <li>Урманбетову Кыялбеку – поэту, писателю.</li> Почетное звание «Народный художник Кыргызской Республики» присвоено:

<li>Ажиеву Садабеку – скульптору, художнику, соавтору мемориала, посвященного 100-летию национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, Национального историко- мемориального комплекса «Ата-Бейит»;</li> <li>Усубалиеву Таалайбеку – художнику, реставратору, организатору мероприятий, посвященных 100-летию национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, председателю Союза художников.</li> Почетное звание «Народный артист Кыргызской Республики» присвоено :

<li>Бекболиеву Эгемберди – артисту Кыргызского национального академического драматического театра им. Т. Абдумомунова;</li> <li>Дуйшенкулову Шаршеналы – артисту Иссык-Кульского областного музыкального драматического театра им. К. Жантошева;</li> <li>Мавляновой Замире – солистке Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова;</li> <li>Джумалиевой Джумакуль – артистке Кыргызского национального академического драматического театра им. Т. Абдумомунова;</li> <li>Шатенову Бактыбеку – солисту Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова.</li> Почетное звание «Заслуженный артист Кыргызской Республики» присвоено:

<li>Акимбекову Абдибали – основателю и редактору авторской телепередачи «Ак таңдай» Государственной телерадиовещательной компании «ЭлТР»;</li> <li>Бердикееву Ракатбеку – актеру-каскадеру, президенту федерации каскадеров им. У. Кудайбергенова;</li> <li>Букалаеву Камчыбеку – композитору, руководителю хорового кружка учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии № 69 им. Т. Сатылганова;</li> <li>Гилка Валентине – артистке Государственного национального русского театра драмы Кыргызской Республики им. Ч. Айтматова;</li> <li>Калыкову Гүлжигиту – эстрадному певцу;</li> <li>Кетовой Галине – артистке Государственного национального русского театра драмы им. Ч. Айтматова;</li> <li>Кубатовой Кенжекул – представителю традиционной культуры, преподавателю Кыргызского государственного университета культуры и искусства им. Б. Бейшеналиевой;</li> <li>Марусич Александре – артистке Государственного национального русского театра драмы КР им. Ч. Айтматова;</li> <li>Минжилкиевой Мадине – солистке балета Кыргызского академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева;</li> <li>Мукулу Бакытбеку – актеру, режиссеру-постановщику художественного фильма «Завещание отца»;</li> <li>Муратовой Джамиле – преподавателю Кыргызского государственного музыкального училища им. М. Куренкеева;</li> <li>Осмонову Майрамбеку – эстрадному певцу;</li> <li>Руцкой Юлии – эстрадной певице;</li> <li>Ташматовой Гүлжамал – заведующей отделением вокального искусства Ошского государственного музыкального училища им. Ниязалы;</li> <li>Ташматовой Умут – звукорежиссеру «ЭлТР»;</li> <li>Тулину Владимиру – художественному руководителю ансамбля русской песни «Сувенир» и ансамбля песни и танца «Семетей» при управлении культуры мэрии г. Бишкек;</li> <li>Шейшенову Шаршебеку – директору, художественному руководителю Государственного молодежного театра «Учур».</li> Почетное звание «Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики» присвоено:

<li>Аракельян Ольге – художественному руководителю ансамбля «Таберик»;</li> <li>Арстанбековой Бубайше – поэтессе, председателю общественного объединения «Акыйкат жолу»;</li> <li>Асылбашевой Дарике – координатору церемоний открытия и закрытия I и II Всемирных игр кочевников, генеральному менеджеру ОсОО «Асылбашев Креатив»;</li> <li>Байматовой Кымбат – заместителю председателя ассоциации «Ремесленный совет Кыргызстана» по Таласской области;</li> <li>Бейшенбаеву Уланбеку – архитектору, соавтору мемориала, посвященного 100-летию национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, Национального историко-мемориального комплекса «Ата-Бейит»;</li> <li>Иманалиеву Зайнидину – учителю детской школы искусства им. М. Мусулманкулова Кочкорского района Нарынской области, автору новой нотной графики комуза;</li> <li>Камчыбековой Гулуйпе – координатору по выпуску программ ОТРК;</li> <li>Касаболотову Толену – преподавателю Караколского государственного музыкального училища им. Ы. Туманова;</li> <li>Касмамбетову Сапарбеку – манасчи, акыну-импровизатору;</li> <li>Кулматовой Калдык – заведующей отделом культуры г. Кызыл-Кия Баткенской области;</li> <li>Латыповой Сырге – руководителю ансамбля «Шаттык» Национального центра детей и юношества «Сейтек»;</li> <li>Мансурову Асану – директору Ошского национального драматического театра им. С. Ибраимова;</li> <li>Мукановой Марипе – заведующей отделом культуры Ак-Талинского района Нарынской области;</li> <li>Мусиенко Галине – руководителю-балетмейстеру Дома культуры им. В. Ленина, г. Кара-Балта;</li> <li>Никитенко Зое – координатору строительства мемориала, посвященного 100-летию национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, Национального историко-мемориального комплекса «Ата-Бейит», генеральному директору ОсОО «Бедиз-АРТ»;</li> <li>Ниязалиевой Сагынбүбү – режиссеру телеканала «Маданият-Тарых-Тил» ОТРК;</li> <li>Өмүрзаковой Мөөркан – ремесленнице;</li> <li>Султангазиевой Розе – директору Республиканской библиотеки для детей и юношества им. К. Баялинова;</li> <li>Сыдыкову Базарбеку – художнику-скульптору, доценту Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева;</li> <li>Туголбаевой Салтанат – ведущей ОТРК;</li> <li>Чоюнбаеву Ормошбеку – генеральному директору Национального комплекса «Манас Ордо»;</li> <li>Шакировой Гүлжамиле – комментатору ОТРК.</li> Почетное звание «Заслуженный строитель Кыргызской Республики» присвоено:

<li>Мануковскому Вячеславу – генеральному директору ОсОО «Гарант проект»;</li> <li>Мендееву Анарбеку – старшему прорабу ОсОО «СМУ-3»;</li> <li>Сарыбаеву Молдобеку – бригадиру ОсОО «СМУ-3».</li> Почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Кыргызской Республики" получил директор Дирекции по национальным видам спорта Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики — Касенов Алмазбек.

Почетными грамотами КР наградил:

<li>Абдыкадырова Адилета Курманбековича — начальника Иссык-Кульского районного управления по градостроительству и архитектуре Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при правительстве,</li> <li>Абдыкадырову Динару Джээнбековну — артистку Бишкекского городского драматического театра им. А.Умуралиева;</li> <li>Абдыкарова Алмазбека Акбаралиевича — заместителя директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при правительстве,</li> <li>Акматалиеву Светлану Сапаровну — ведущую Общественной телерадиовещательной корпорации,</li> <li>Аманова Кубанычбека Абдылдаевича — начальника производственно-линейного управления автомобильных дорог №1 Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог,</li> <li>Арыкбаева Замира Асылбековича — эстрадного певца;</li> <li>Асаналиева Мукана — поэта, переводчика, директора общества с ограниченной ответственностью "Айбекс";</li> <li>Бабич Юлию Алексеевну — концертмейстера по вокалу Кыргызского академического театра оперы и балета им. А.Малдыбаева;</li> <li>Барпиева Султана Токтоналиевича — старшего прораба общества с ограниченной ответственностью "СМУ-3";</li> <li>Баялиева Замирбека Жайлообековича — манасчи телепроекта "Манасчи" Государственной телерадиовещательной компании "ЭлТР";</li> <li>Гребенко Игоря Петровича — прораба общества с ограниченной ответственностью "Кыргызстальконструкция-компани";</li> <li>Джекшенову Асыл Шейшеновну — заместителя начальника финансово-экономического управления Общественной телерадиовещательной корпорации,</li> <li>Джумабекова Арсена Бакировича — эстрадного певца;</li> <li>Дуйшенбек уулу Закирбека — комузиста;</li> <li>Есеналиева Адыла Асановича — директора общества с ограниченной ответственностью "ЖБИ-Сервис";</li> <li>Жанышова Омурбека Шейшенбековича — эстрадного певца;</li> <li>Жапар уулу Дастана — сорежиссера художественного фильма "Завещание отца";</li> <li>Жолочу уулу Улана — электросварщика общества с ограниченной ответственностью "СМУ-3";</li> <li>Жусупова Камчыбека — мелодиста, исполнителя;</li> <li>Жусупову Рахилю Исмаиловну — организатора шествия "Өмүр көчү";</li> <li>Ибраева Арстанбека Абдылдабековича — главного инженера управления автомобильной дороги "Бишкек- Нарын-Торугарт" Министерства транспорта и дорог,</li> <li>Итыгулова Толобека — учителя музыки Чуйской областной школы-гимназии;</li> <li>Казыбаева Памирбека Шоморовича — организатора шествия "Өмүр көчү";</li> <li>Камбаралиеву Токтобубу Тайлаковну — заведующую отделом бухгалтерского учета и отчетности Министерства культуры, информации и туризма,</li> <li>Камчиева Алтынбека Курманбековича — ведущего Общественной телерадиовещательной корпорации,</li> <li>Касымалиеву Аиду Камчыбековну — журналистку, преподавателя Американского университета Центральной Азии;</li> <li>Коваленко Игоря Владимировича — фотографа;</li> <li>Кыдырмышева Назикбека Самидиновича — историка, публициста;</li> <li>Мамадалиева Камила Сагынбековича — манасчи Национального комплекса "Манас Ордо";</li> <li>Мамедова Ясинжана Мамутовича — заместителя директора по производству общества с ограниченной ответственностью "ОЭМЗ";</li> <li>Нусупова Дөөлөтбека Апышовича — организатора шествия "Өмүр көчү";</li> <li>Оморова Асыкбека Мамбетакуновича — директора общественного фонда "Санжыра Борбору";</li> <li>Откеева Суйуна Мустапакуловича — кинорежиссера, основателя студии "Медиастар Продакшн";</li> <li>Рыскулбекова Эркинбека Ташымкуловича — ведущего Общественной телерадиовещательной корпорации,</li> <li>Садыр уулу Жумагазы — организатора шествия "Өмүр көчү";</li> <li>Садыралиева Султана Мыктыбек улы — эстрадного певца;</li> <li>Скрипкина Николая Егоровича — инженера Общественной телерадиовещательной корпорации,</li> <li>Тагирова Юсуфа Ибрагимовича — главного архитектора Иссык-Кульского филиала по курортно-рекреационным и туристическим комплексам Государственного проектного института градостроительства и архитектуры при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при правительстве,</li> <li>Токтосунова Самагана Сарлыковича — ремесленника;</li> <li>Токтосунову Нурзат Темирболотовну — ведущую Кыргызской национальной филармонии им. Т.Сатылганова;</li> <li>Узенова Урматбека Бейшенбековича — эстрадного певца;</li> <li>Чотуеву Айдай Омуровну — кинорежиссера;</li> <li>Шабданова Саадабая — артиста этно-фольклорной группы "Санат Ордо" Ошской областной филармонии им. Р.Абдыкадырова;</li> <li>Шарапову Наркан Абдирасуловну — генерального директора общественного фонда "Дизайнерско-этнографический учебный центр", город Жалал-Абад.</li>