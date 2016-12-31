Лукашенко одобрил Таможенный кодекс ЕАЭС как основу для переговоров

31 декабря 2016, 17:23 Комментарии

БИШКЕК, 31 дек - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил своим указом проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, сообщает РИА Новости.

Текст указа от 28 декабря размещен в субботу на национальном правовом интернет-портале страны.

"Одобрить прилагаемый проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза в качестве основы для проведения переговоров", - говорится в документе.

Кроме того, указом президент постановил "уполномочить Государственный таможенный комитет на проведение переговоров по проекту договора, разрешив при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера". Лукашенко также поручил "подписать договор при достижении договоренности в пределах одобренного проекта".

Белорусский лидер не присутствовал на заседании Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, где был подписан Таможенный кодекс ЕАЭС.

По первоначальным сведениям, президент КР Алмазбек Атамбаев отказался утвердить документ, однако позже выяснилось, что кодекс приняли.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Таможенный кодекс ЕАЭС "жизнеспособен, альтернативы ему нет, рано или поздно он вступит в силу". По словам Пескова, работа над документом продолжится на уровне глав правительств, и Беларусь тоже примет кодекс, поскольку ранее согласовала его положения.