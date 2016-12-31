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Лукашенко одобрил Таможенный кодекс ЕАЭС как основу для переговоров

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/economy/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400756-ru.html

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31 декабря 2016, 17:23       Комментарии

БИШКЕК, 31 дек - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил своим указом проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, сообщает РИА Новости.
Текст указа от 28 декабря размещен в субботу на национальном правовом интернет-портале страны.
"Одобрить прилагаемый проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза в качестве основы для проведения переговоров", - говорится в документе.
Кроме того, указом президент постановил "уполномочить Государственный таможенный комитет на проведение переговоров по проекту договора, разрешив при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера". Лукашенко также поручил "подписать договор при достижении договоренности в пределах одобренного проекта".
Белорусский лидер не присутствовал на заседании Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, где был подписан Таможенный кодекс ЕАЭС.
По первоначальным сведениям, президент КР Алмазбек Атамбаев отказался утвердить документ, однако позже выяснилось, что кодекс приняли.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Таможенный кодекс ЕАЭС "жизнеспособен, альтернативы ему нет, рано или поздно он вступит в силу". По словам Пескова, работа над документом продолжится на уровне глав правительств, и Беларусь тоже примет кодекс, поскольку ранее согласовала его положения.

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