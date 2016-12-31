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Дмитрий Медведев поздравил Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годомДмитрий Медведев поздравил Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годомВ Бишкек приехал Дед Мороз. Новогодние гулянья началисьВ Бишкек приехал Дед Мороз. Новогодние гулянья начались

Лидеры ряда государств поздравили президента и народ Киргизии с Новым годом

Источник:
https://regnum.ru/news/society...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400755-ru.html

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31 декабря 2016, 14:02       Комментарии

Российский лидер пожелал жителям Киргизии мира и процветания, а также отметил, что в 2016 году удалось многое сделать для развития стратегического партнерства и продвижения интеграционных процессов на Евразийском пространстве.
"Убежден, что совместными усилиями мы сможем и впредь эффективно укреплять двусторонние отношения на благо дружественных народов России и Киргизии, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе", - говорится в поздравительной телеграмме.
Также Алмазбека Атамбаева и народ Киргизии с грядущим праздником поздравили президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Германии Йоахим Гаук и канцлер Ангела Меркель, а также ряд глав других стран ближнего и дальнего зарубежья.

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