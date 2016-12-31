Лидеры ряда государств поздравили президента и народ Киргизии с Новым годом

31 декабря 2016, 14:02 Комментарии

Российский лидер пожелал жителям Киргизии мира и процветания, а также отметил, что в 2016 году удалось многое сделать для развития стратегического партнерства и продвижения интеграционных процессов на Евразийском пространстве.

"Убежден, что совместными усилиями мы сможем и впредь эффективно укреплять двусторонние отношения на благо дружественных народов России и Киргизии, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе", - говорится в поздравительной телеграмме.

Также Алмазбека Атамбаева и народ Киргизии с грядущим праздником поздравили президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Германии Йоахим Гаук и канцлер Ангела Меркель, а также ряд глав других стран ближнего и дальнего зарубежья.