Атамбаев вернул в парламент закон о защите лиц, сообщивших о коррупции

31 декабря 2016, 16:56 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев назвал актуальной и важной идею закона о защите лиц, сообщивших о коррупции и возвратил его в Жогорку Кенеш на доработку для устранения некоторых противоречий, – сообщили в его пресс-службе.

Закон был принят Жогорку Кенешем в ноябре 2016 года с целью защиты от преследований лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях.

"Атамбаев назвал актуальной и важной идею закона, в целом его поддерживает, но обращает внимание разработчиков на ряд существенных противоречий, которые делают невозможным подписание Закона в данной редакции и требуют его доработки", – говорится в сообщении.

По мнению главы государства, закон устанавливает защиту только государственных и муниципальных служащих и все остальные категории граждан, работающих в негосударственном секторе, а также безработные или пенсионеры, сообщившие о коррупционных правонарушениях, не подпадают под действие данного Закона и, следовательно, беззащитны от преследования со стороны коррупционеров.

"Это противоречит одному из основополагающих принципов правового государства: все равны перед законом и судом", – сообщили в пресс-службе президента.

Кроме этого, закон не учитывает нормы бюджетного регулирования, а так же полномочия правительства, заложенные в Конституции.

"В законе предусмотрена выплата из государственного бюджета денежного вознаграждения лицу (до одного миллиона сомов), сообщившему о коррупционном правонарушении. Однако до сегодняшнего дня Правительством не определен источник финансирования, а это в соответствии с Конституцией КР делает недопустимым вступление закона в силу", – сказали в ведомстве.

В аппарата президенте обеспокоены тем, что нормы данного закона о денежном вознаграждении чиновников, сообщивших о фактах коррупции в их ведомствах, могут породить новые каналы коррупции с участием более широкого круга госслужащих.