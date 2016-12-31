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Атамбаев вернул в парламент закон о защите лиц, сообщивших о коррупции

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/atamba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400754-ru.html

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Год 2016: "Защита от дурака"

31 декабря 2016, 16:56       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев назвал актуальной и важной идею закона о защите лиц, сообщивших о коррупции и возвратил его в Жогорку Кенеш на доработку для устранения некоторых противоречий, – сообщили в его пресс-службе.
Закон был принят Жогорку Кенешем в ноябре 2016 года с целью защиты от преследований лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях.
"Атамбаев назвал актуальной и важной идею закона, в целом его поддерживает, но обращает внимание разработчиков на ряд существенных противоречий, которые делают невозможным подписание Закона в данной редакции и требуют его доработки", – говорится в сообщении.
По мнению главы государства, закон устанавливает защиту только государственных и муниципальных служащих и все остальные категории граждан, работающих в негосударственном секторе, а также безработные или пенсионеры, сообщившие о коррупционных правонарушениях, не подпадают под действие данного Закона и, следовательно, беззащитны от преследования со стороны коррупционеров.
"Это противоречит одному из основополагающих принципов правового государства: все равны перед законом и судом", – сообщили в пресс-службе президента.
Кроме этого, закон не учитывает нормы бюджетного регулирования, а так же полномочия правительства, заложенные в Конституции.
"В законе предусмотрена выплата из государственного бюджета денежного вознаграждения лицу (до одного миллиона сомов), сообщившему о коррупционном правонарушении. Однако до сегодняшнего дня Правительством не определен источник финансирования, а это в соответствии с Конституцией КР делает недопустимым вступление закона в силу", – сказали в ведомстве.
В аппарата президенте обеспокоены тем, что нормы данного закона о денежном вознаграждении чиновников, сообщивших о фактах коррупции в их ведомствах, могут породить новые каналы коррупции с участием более широкого круга госслужащих.

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