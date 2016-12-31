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Путин, Меркель и Мирзиёев поздравили Атамбаева с Новым годом

Источник:
http://knews.kg/2016/12/267650...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400753-ru.html

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31 декабря 2016, 16:20       Комментарии

Президенты и главы правительств разных стран поздравили Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с наступающим Новым 2017 годом.
Владимир Путин, президент России:
"В уходящем году нам удалось многое сделать для развития российско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества, для продвижения взаимовыгодных интеграционных процессов на Евразийском пространстве.
Убежден, что совместными усилиями мы сможем и впредь эффективно укреплять двусторонние отношения на благо дружественных народов России и Кыргызстана, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе"
Путин пожелал родным и близким президента Алмазбека Атамбаева доброго здоровья, счастья и успехов, а всем гражданам Кыргызстана – мира и процветания.
Шавкат Мирзиёев, президент Узбекистана: 
"Визиты правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызстана в   г. Андижан и г. Ош заложили прочный фундамент для укрепления отношений добрососедства и дружбы между нашими странами и народами.
Убежден, что Ваш недавний успешный визит в Самарканд, состоявшийся откровенный и открытый обмен мнениями по состоянию и перспективам двустороннего сотрудничества и путям решения накопившихся вопросов откроет новую страницу нашего сотрудничества.
Реализация достигнутых с Вами договоренностей по наращиванию взаимовыгодных связей в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и гуманитарной сферах, а также продвижению взаимодействия между регионами выведут межгосударственные отношения на качественно новый уровень партнерства, отвечающего жизненным интересам Узбекистана и Кыргызстана".
Президент Шавкат Мирзиёев выразил уверенность в том, что 2017 год принесет новые успехи и достижения в тесном сотрудничестве двух стран, и пожелал президенту Алмазбеку Атамбаеву крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, а братскому народу Кыргызстана — дальнейшего прогресса и процветания.
Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана:
"От имени народа Казахстана и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Новым 2017 годом. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей государственной деятельности, а народу Кыргызстана – мира и процветания".
Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркменистана:
"Примите мои самые теплые поздравления с наступающим 2017 годом. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и больших успехов во всех Ваших начинаниях и устремлениях. Пусть Новый год будет ознаменован для Вас и всего народа Вашей братской страны миром, благополучием, прогрессом и процветанием".
Александр Лукашенко, президент  Республики Беларусь:
"Примите самые искренние поздравления с Новым, 2017 годом. С удовлетворением отмечаю высокую динамику белорусско-кыргызских отношений, обоюдную нацеленность наших стран на укрепление традиционно дружественных связей".
Лукашенко выразил уверенность в том, что дальнейшее развитие межгосударственного диалога на основе взаимного доверия и партнерства будет способствовать наращиванию сотрудничества между Беларусью и Кыргызстаном. Он пожелал Атамбаеву крепкого здоровья, счастья и успехов в реализации планов и начинаний, а кыргызскому народу – мира и процветания.
Ильхам Алиев, президент Азербайджана:
"Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым 2017 годом! Уверен, что в Новом 2017 году традиционно дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Кыргызстаном будут успешно развиваться и крепнуть во благо наших народов и стран".
Алиев пожелал Атамбаеву крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Кыргызстана – мира и благополучия.
© Фото Султана Досалиева Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ:
"Уходящий год отмечен успешным развитием дружественных, партнерских и союзнических отношений, связывающих Россию и Кыргызстан. Укрепляется торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.
Продолжается реализация крупных совместных инфраструктурных и гуманитарных проектов. Плодотворное интеграционное взаимодействие способствует росту национальных экономик государств-участников Евразийского Экономического Союза.
Убежден, что дальнейшее наращивание всего комплекса практической кооперации отвечает интересам России и Кыргызстана. Готов к продолжению активной работы по ключевым вопросам двусторонней повестки дня".
Медведев пожелал Атамбаеву крепкого здоровья и новых успехов в ответственной деятельности, а братскому кыргызскому народу — благополучия и процветания.
Йоахим Гаук и Ангела Меркель, президент и канцлер Германии поздравили Алмазбека Атамбаева и народ страны с Новым годом. В поздравительных телеграммах они пожелали Атамбаеву счастья и мира в Новом году. Поздравительные телеграммы также направили президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

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