Стала дня них родной: полицейские РФ передают привет кыргызстанке

31 декабря 2016, 16:43 Комментарии

БИШКЕК, 31 дек - Sputnik. Полицейских из России интересует дальнейшая судьба 19-летней кыргызстанки по имени Дильноза, которой они помогли вернуться на родину, сообщила пресс-служба МВД КР.

В начале декабря в прессе появилось сообщение, что сотрудники ГУ МВД по Свердловской области РФ помогли девушке вернуться домой. Отмечалось, что она находилась в центре временного содержания несовершеннолетних.

По информации МВД, весной полицейские нашли Дильнозу с матерью в ходе обычного профилактического рейда, обе находились в России нелегально. Женщину отправили на родину, а дочь, слабо владевшую русским языком, по решению суда поместили в одно из учреждений региональной полиции, так как у нее не было никаких документов.

За полгода сотрудники центра для несовершеннолетних ГУВД Свердловской области, где жила Дильноза, стали для нее почти родными, отмечают в пресс-службе министерства. Как и другие воспитанники, девочка обучалась по специальным образовательным программам, выполняла творческие задания. Благодаря совместным усилиям полицейских, правозащитников и журналистов удалось ускорить процесс возвращения Дильнозы к родным. Перед отлетом девушки домой ей подарили на память книгу уральского писателя Павла Бажова.

Накануне с пресс-службой МВД КР связались сотрудники МВД РФ. Они сообщили, что работников центра для несовершеннолетних ГУВД Свердловской области интересует дальнейшая судьба Дильнозы и ей передают привет.

Из УВД Ошской области пришло сообщение, что сейчас Дильноза готовит документы для получения паспорта. Как выяснилось, она родилась в Узбекистане в 1997 году, когда ее мать гостила у родственников. Из-за утери документов родителей и документов из роддома свидетельство о рождении получено не было.

Девушка живет с семьей в Кара-Сууйском районе Ошской области. Ее отец получил инвалидность на заработках в России и временно не работает. Мать трудится посудомойщицей в кафе за 4 500 сомов в месяц.

Сообщается, что кыргызстанка с теплотой вспоминает время, проведенное в центре для несовершеннолетних, и передает привет знакомым полицейским.