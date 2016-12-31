Атамбаев наградил орденами команду КВН "Азия MIX" и других деятелей КР

31 декабря 2016, 17:00 Комментарии

БИШКЕК, 29 дек - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев подписал Указ "О награждении государственными наградами Кыргызской Республики", сообщает пресс-служба главы государства.

Госнаграды вручены за особый вклад в сохранение и развитие исторического и культурного наследия народа Кыргызстана, в подготовку, организацию и проведение Всемирных игр кочевников, мероприятий, посвященных 100-летию национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, а также за большие достижения в профессиональной деятельности по итогам Года истории и культуры.

Орденом "Манас" II степени наградили писателя Кенеша Жусупова.

Орденом "Манас" III степени:

<ul> <li>деятеля культуры, режиссера-постановщика церемоний открытия и закрытия I и II Всемирных игр кочевников Эркинбека Ибраева; </li> <li>генерального директора ОАО "Домостроительный комбинат "Азат" Медиса Казакбаева; </li> <li>писателя, переводчика, автора проекта перевода и издания произведения Жусупа Баласагына "Благодатное знание" Тологона Козубекова;</li> <li>режиссера развлекательных программ на джайлоо "Кырчын" I и II Всемирных игр кочевников Алтынбека Максутова;</li> <li>историка, заместителя председателя Фонда исторического и культурного наследия народа Кыргызстана "Мурас" Кыяса Молдокасымова;</li> <li>поэта, писателя Анатая Омурканова;</li> <li>историка, председателя Фонда исторического и культурного наследия народа Кыргызстана "Мурас" Тынчтыкбека Чороева.</li> </ul>

Орденом "Данакер":

<ul> <li>сборную команду КВН "Азия MIX".</li> </ul>

Медалью "Даңк":

<ul> <li>режиссера художественного фильма "Небесное кочевье" Мирлана Абдыкалыкова; </li> <li>генерального директора ОСОО "Каганат-Строй Замирбека Бекбоева; </li> <li>заведующую отделом культуры Жайыльского района Чуйской области Сонунбуу Какееву; </li> <li>председателя ассоциации "Ремесленный совет Кыргызстана" Жанылбубу Карыбекову; </li> <li>историка, профессора Института манасоведения Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева Ташманбета Кененсариева; </li> <li>композитора Алымбека Коробаева; </li> <li>диктора Общественной телерадиовещательной корпорации Гулшан Молдоеву; </li> <li>директора общества с ограниченной ответственностью книжного издательства "Турар" Тилека Мураталиева; </li> <li>историка, профессора кафедры всеобщей истории Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына Токторбека Омурбекова </li> <li>директора ОсОО "Монтажник" Рафаэля Сайфулина;</li> <li>общественного деятеля, председателя научно-просветительского общества "Кыргыз жер" Эдилбека Сарыбаева;</li> <li>археолога, профессора отделения истории Кыргызско-Турецкого университета "Манас" Кубатбека Табалдыева.</li> </ul>

Почетное звание "Народный поэт Кыргызской Республики" присвоено:

<ul> <li>акыну-импровизатору, специальному представителю Министерства культуры, информации и туризма в Джалал-Абадской области Рахматилле Козукееву;</li> <li>поэтессе, драматургу и прозаику Менди Мамазаировой; </li> <li>поэту, писателю Урманбетову Кыялбеку.</li> </ul>

Почетное звание "Народный художник Кыргызской Республики" присвоено:

<ul> <li>скульптору, художнику, соавтору мемориала, посвященного 100-летию </li> <li>национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, в Национальном историко-мемориальном комплексе "Ата-Бейит" Садабеку Ажиеву;</li> <li>художнику, реставратору, организатору мероприятий, посвященных 100-летию национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, председателю Союза художников КР Таалайбеку Усубалиеву.</li> </ul>

Почетное звание "Народный артист Кыргызской Республики" присвоено:

<ul> <li>артисту Кыргызского национального академического драматического театра имени Т. Абдумомунова Эгемберди Бекболиеву;</li> <li>артисту Иссык-Кульского областного музыкального драматического театра имени К. Жантошева Шаршеналы Дуйшенкулову;</li> <li>солистке Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова Замире Мавляновой;</li> <li>артистке Кыргызского национального академического драматического театра имени Т. Абдумомунова Джумакуль Джумалиевой;</li> <li>солисту Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова Бактыбеку Шатенову. </li> </ul>

Почетное звание "Заслуженный артист Кыргызской Республики" присвоено:

<ul> <li>основателю и редактору авторской телепередачи "Ак таңдай" Государственной телерадиовещательной компании "ЭлТР" Абдибали Акимбекову;</li> <li>актеру-каскадеру, президенту федерации каскадеров имени У. Кудайбергенова Ракатбеку Бердикееву; </li> <li>композитору, руководителю хорового кружка школы-гимназии №69 имени Т. Сатылганова Камчыбеку Букалаеву; </li> <li>артистке Государственного национального русского театра драмы имени Ч. Айтматова Валентине Гилка;</li> <li>эстрадному певцу Гулжигиту Калыкову; </li> <li>артистке Государственного национального русского театра драмы имени Ч. Айтматова Галине Кетовой;</li> <li>преподавателю Кыргызского государственного университета культуры и искусства имени Б. Бейшеналиевой Кенжекул Кубатовой;</li> <li>артистке Государственного национального русского театра драмы имени Ч. Айтматова Александре Марусич;</li> <li>солистке балета Кыргызского академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева Мадине Минжилкиевой;</li> <li>актеру, режиссеру-постановщику художественного фильма "Завещание отца" Бакытбеку Мукулу;</li> <li>преподавателю Кыргызского государственного музыкального училища имени М. Куренкеева Джамиле Муратовой;</li> <li>эстрадному певцу Майрамбеку Осмонову; </li> <li>эстрадной певице Юлии Руцкой; </li> <li>заведующей отделением вокального искусства Ошского государственного музыкального училища Гулжамал Ташматовой; </li> <li>звукорежиссеру Государственной телерадиовещательной компании "ЭлТР" Умут Ташматовой; </li> <li>художественному руководителю ансамбля русской песни "Сувенир" и ансамбля песни и танца "Семетей" при управлении культуры мэрии Бишкека Владимиру Тулину; </li> <li>директору, художественному руководителю Государственного молодежного театра "Учур" Шаршебеку Шейшенову. </li> </ul>

Почетное звание "Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики" присвоено:

<ul> <li>художественному руководителю ансамбля "Таберик" Ольге Аракельян; </li> <li>поэтессе, председателю общественного объединения "Акыйкат жолу" Бубайше Арстанбековой; </li> <li>координатору церемоний открытия и закрытия I и II Всемирных игр кочевников, генеральному менеджеру ОсОО "Асылбашев креатив" Дарихе Асылбашевой; </li> <li>заместителю председателя ассоциации "Ремесленный совет Кыргызстана" по Таласской области Кымбат Байматовой; </li> <li>архитектору, соавтору мемориала, посвященного 100-летию национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, в Национальном историко-мемориальном комплексе "Ата-Бейит" Уланбеку Бейшенбаеву; </li> <li>учителю детской школы искусств имени М. Мусулманкулова Кочкорского района Нарынской области, автору новой нотной графики комуза Зайнидину Иманалиеву;</li> <li>координатору по выпуску программ Общественной телерадиовещательной корпорации Гулуйпе Камчыбековой; </li> <li>преподавателю Каракольского государственного музыкального училища имени Ы. Туманова Толену Касаболотову; </li> <li>манасчи, акыну-импровизатору Сапарбеку Касмамбетову; </li> <li>заведующей отделом культуры города Кызыл-Кии Баткенской области Калдык Кулматовой; </li> <li>руководителю ансамбля "Шаттык" Национального центра детей и юношества "Сейтек" Сырге Латыповой; </li> <li>директору Ошского национального драматического театра имени С. Ибраимова Асану Мансурову; </li> <li>заведующей отделом культуры Ак-Талинского района Нарынской области Марипе Мукановой; </li> <li>руководителю-балетмейстеру Кара-Балтинского дома культуры имени В. Ленина Галине Мусиенко; </li> <li>координатору строительства мемориала, посвященного 100-летию национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, в Национальном историко-мемориальном комплексе "Ата-Бейит", генеральному директору ОсОО "Бедиз-АРТ" Зое Никитенко; </li> <li>режиссеру телеканала "Маданият-Тарых-Тил" Общественной телерадиовещательной корпорации Сагынбубу Ниязалиевой;</li> <li>ремесленнице Мооркан Омурзаковой; </li> <li>директору Республиканской библиотеки для детей и юношества имени К. Баялинова при Министерстве культуры, информации и туризма КР Розе Султангазиевой; </li> <li>художнику-скульптору, доценту Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева Базарбеку Сыдыкову; </li> <li>ведущей Общественной телерадиовещательной корпорации Салтанат Туголбаевой; </li> <li>генеральному директору национального комплекса "Манас Ордо" Ормошбеку Чоюнбаеву; </li> <li>комментатору Общественной телерадиовещательной корпорации Гулжамиле Шакировой.</li> </ul>

Почетное звание "Заслуженный строитель Кыргызской Республики" присвоено:

<ul> <li>генеральному директору ОсОО "Гарант проект" Вячеславу Мануковскому; </li> <li>старшему прорабу ОсОО "СМУ-3" Анарбеку Мендееву;</li> <li>бригадиру ОсОО "СМУ-3" Молдобеку Сарыбаеву. </li> </ul>

Почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Кыргызской Республики" присвоено:

<ul> <li>директору Дирекции по национальным видам спорта Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Алмазбеку Касенову.</li> </ul>

Почетной грамотой Кыргызской Республики награждены:

<ul> <li>начальник Иссык-Кульского районного управления по градостроительству и архитектуре Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Адилет Абдыкадыров; </li> <li>артистка Бишкекского городского драматического театра имени А. Умуралиева Динара Абдыкадырова; </li> <li>заместитель директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алмазбек Абдыкаров; </li> <li>ведущая Общественной телерадиовещательной корпорации Светлана Акматалиева; </li> <li>начальник производственно-линейного управления автомобильных дорог №1 Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог КР Кубанычбек Аманов; </li> <li>эстрадный певец Замир Арыкбаев; </li> <li>поэт, переводчик, директор ОсОО "Айбекс" Мукан Асаналиев;</li> <li>концертмейстер по вокалу Кыргызского академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева Юлия Бабич;</li> <li>старший прораб ОсОО "СМУ-3" Султан Барпиев; </li> <li>манасчи, ведущий телепроекта "Манасчи" Государственной телерадиовещательной компании "ЭлТР" Замирбек Баялиев;</li> <li>прораб ОсОО "Кыргызстальконструкция-компани" Игорь Гребенко; </li> <li>заместитель начальника финансово-экономического управления Общественной телерадиовещательной корпорации Асыл Джекшенова; </li> <li>эстрадный певец Арсен Джумабеков; </li> <li>комузист Дуйшенбек уулу Закирбек;</li> <li>директор ОсОО "ЖБИ-Сервис" Адыл Есеналиев; </li> <li>эстрадный певец Омурбек Жанышов; </li> <li>сорежиссер художественного фильма "Завещание отца" Жапар уулу Дастан;</li> <li>электросварщик ОсОО "СМУ-3" Жолочу уулу Улан;</li> <li>мелодист, исполнитель Камчыбек Жусупов; </li> <li>организатор шествия "Омур кочу" Рахиля Жусупова; </li> <li>главный инженер управления автомобильной дороги Бишкек - Нарын - Торугарт Министерства транспорта и дорог КР Арстанбек Ибраев; </li> <li>учитель музыки Чуйской областной школы-гимназии Толобек Итыгулов; </li> <li>организатор шествия "Омур кочу" Памирбек Казыбаев; </li> <li>заведующая отделом бухгалтерского учета и отчетности Министерства культуры, информации и туризма КР Токтобубу Камбаралиева; </li> <li>ведущий Общественной телерадиовещательной корпорации Алтынбек Камчиев; </li> <li>журналист, преподаватель Американского университета в Центральной Азии Аида Касымалиева; </li> <li>фотограф Игорь Коваленко; </li> <li>историк, публицист Назикбек Кыдырмышев; </li> <li>манасчи национального комплекса "Манас Ордо" Камила Мамадалиева; </li> <li>заместитель директора по производству ОсОО "ОЭМЗ" Ясинжан Мамедов; </li> <li>организатор шествия "Омур кочу" Доолотбек Нусупов; </li> <li>директор общественного фонда "Санжыра борбору" Асыкбека Оморова; </li> <li>кинорежиссер, основатель студии "Медиастар Продакшн" Суйун Откеев; </li> <li>ведущий Общественной телерадиовещательной корпорации Эркинбек Рыскулбеков; </li> <li>организатор шествия "Омур кочу" Садыр уулу Жумагазы;</li> <li>эстрадный певец Султан Садыралиев Мыктыбек улы;</li> <li>инженер Общественной телерадиовещательной корпорации Николай Скрипкин; </li> <li>главный архитектор Иссык-Кульского филиала по курортно-рекреационным и туристическим комплексам Государственного проектного института градостроительства и архитектуры при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юсуф Тагиров; </li> <li>ремесленник Самаган Токтосунов; </li> <li>ведущая Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова Нурзат Токтосунова; </li> <li>эстрадный певец Урматбек Узенов; </li> <li>кинорежиссер Айдай Чотуева; </li> <li>артист этно-фольклорной группы "Санат Ордо" Ошской областной филармонии имени Р. Абдыкадырова Саадабай Шабданов; </li> <li>генеральный директор общественного фонда "Дизайнерско-этнографический учебный центр" (Джалал-Абад) Наркан Шарапова. </li> </ul>

Президент

Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаев