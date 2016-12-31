Список кыргызстанцев, которым присвоено звание "Заслуженный деятель культуры"

31 декабря 2016, 16:11 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев присвоил ряду лиц звание "Заслуженный деятель культуры".

Почетное звание присвоено:

- Аракельян Ольге Владимировне - художественному руководителю ансамбля "Таберик";

- Арстанбековой Бубайше Кулуевне - поэтессе, председателю общественного объединения "Акыйкат жолу";

- Асылбашевой Дарихе Замировне - координатору церемоний открытия и закрытия I и II Всемирных игр кочевников, генеральному менеджеру общества с ограниченной ответственностью "Асылбашев Креатив";

- Байматовой Кымбат Солтонбековне - заместителю председателя ассоциации "Ремесленный совет Кыргызстана" по Таласской области;

- Бейшенбаеву Уланбеку Абыкеевичу - архитектору, соавтору мемориала, посвященного 100-летию национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, Национального историко-мемориального комплекса "Ата- Бейит";

- Иманалиеву Зайнидину Сабитовичу - учителю детской школы искусства им. М.Мусулманкулова Кочкорского района Нарынской области, автору новой нотной графики комуза;

- Камчыбековой Гулуйпе Абасовне - координатору по выпуску программ Общественной телерадиовещательной корпорации КР;

- Касаболотову Толену Касаболотовичу - преподавателю Каракольского государственного музыкального училища им. Ы.Туманова;

- Касмамбетову Сапарбеку - манасчи, акыну-импровизатору;

- Кулматовой Калдык Калмурзаевне - заведующей отделом культуры города Кызыл-Кия Баткенской области;

- Латыповой Сырге Жапаровне - руководителю ансамбля "Шаттык" Национального центра детей и юношества "Сейтек";

- Мансурову Асану Элчиевичу - директору Ошского национального драматического театра им. С.Ибраимова;

- Мукановой Марипе - заведующей отделом культуры Ак-Талинского района Нарынской области;

- Мусиенко Галине Александровне - руководителю-балетмейстеру Дома культуры им. В.Ленина, г. Кара-Балта Чуйской области;

- Никитенко Зое Яковлевне - координатору строительства мемориала, посвященного 100-летию национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, Национального историко-мемориального комплекса "Ата- Бейит", генеральному директору общества с ограниченной ответственностью "Бедиз-АРТ";

- Ниязалиевой Сагынбубу Асанакуновне - режиссеру телеканала "Маданият-Тарых-Тил" Общественной телерадиовещательной корпорации КР;

- Омурзаковой Мөөркан - ремесленнице;

- Султангазиевой Розе Калыйевне - директору Республиканской библиотеки для детей и юношества им. К.Баялинова при Министерстве культуры, информации и туризма,

- Сыдыкову Базарбеку Кимбилдиевичу - художнику-скульптору, доценту Кыргызского государственного университета им. И.Арабаева;

- Туголбаевой Салтанат Орозобековне - ведущей Общественной телерадиовещательной корпорации КР,

- Чоюнбаеву Ормошбеку Жетигеновичу - генеральному директору Национального комплекса "Манас Ордо";

- Шакировой Гүлжамиле - комментатору Общественной телерадиовещательной корпорации КР.