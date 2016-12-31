Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.2301 (-0.1704) 
Евро: 72.8439 (+0.3447) 
Золото: 37.27 $/гр (+0.4) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями −2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В 2017 году будут развивать производство в кыргызских колонияхВ 2017 году будут развивать производство в кыргызских колонияхАтамбаев присвоил дипломатические ранги послам в США, Китае, Беларуси и ТурцииАтамбаев присвоил дипломатические ранги послам в США, Китае, Беларуси и Турции

Список кыргызстанцев, которым присвоено звание "Заслуженный деятель культуры"

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400750-ru.html

Похожие новости

Атамбаев наградил орденами команду КВН "Азия MIX" и других деятелей КР

А.Атамбаев присвоил трем гражданам почетное звание "Заслуженный строитель" (фамилии)

Каскадер, композитор, эстрадный певец — Кому присвоено звание "Заслуженного артиста КР"? (фамилии)

Президент присвоил звания "Народный поэт", "Народный художник" и "Народный артист" (фамилии)

Президент Кыргызстана присвоеил ряду дипломатов подписал указы о присвоении дипрангов посла и посланника

31 декабря 2016, 16:11       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев присвоил ряду лиц звание "Заслуженный деятель культуры".
Почетное звание присвоено:
- Аракельян Ольге Владимировне - художественному руководителю ансамбля "Таберик";
- Арстанбековой Бубайше Кулуевне - поэтессе, председателю общественного объединения "Акыйкат жолу";
- Асылбашевой Дарихе Замировне - координатору церемоний открытия и закрытия I и II Всемирных игр кочевников, генеральному менеджеру общества с ограниченной ответственностью "Асылбашев Креатив";
- Байматовой Кымбат Солтонбековне - заместителю председателя ассоциации "Ремесленный совет Кыргызстана" по Таласской области;
- Бейшенбаеву Уланбеку Абыкеевичу - архитектору, соавтору мемориала, посвященного 100-летию национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, Национального историко-мемориального комплекса "Ата- Бейит";
- Иманалиеву Зайнидину Сабитовичу - учителю детской школы искусства им. М.Мусулманкулова Кочкорского района Нарынской области, автору новой нотной графики комуза;
- Камчыбековой Гулуйпе Абасовне - координатору по выпуску программ Общественной телерадиовещательной корпорации КР;
- Касаболотову Толену Касаболотовичу - преподавателю Каракольского государственного музыкального училища им. Ы.Туманова;
- Касмамбетову Сапарбеку - манасчи, акыну-импровизатору;
- Кулматовой Калдык Калмурзаевне - заведующей отделом культуры города Кызыл-Кия Баткенской области;
- Латыповой Сырге Жапаровне - руководителю ансамбля "Шаттык" Национального центра детей и юношества "Сейтек";
- Мансурову Асану Элчиевичу - директору Ошского национального драматического театра им. С.Ибраимова;
- Мукановой Марипе - заведующей отделом культуры Ак-Талинского района Нарынской области;
- Мусиенко Галине Александровне - руководителю-балетмейстеру Дома культуры им. В.Ленина, г. Кара-Балта Чуйской области;
- Никитенко Зое Яковлевне - координатору строительства мемориала, посвященного 100-летию национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, Национального историко-мемориального комплекса "Ата- Бейит", генеральному директору общества с ограниченной ответственностью "Бедиз-АРТ";
- Ниязалиевой Сагынбубу Асанакуновне - режиссеру телеканала "Маданият-Тарых-Тил" Общественной телерадиовещательной корпорации КР;
- Омурзаковой Мөөркан - ремесленнице;
- Султангазиевой Розе Калыйевне - директору Республиканской библиотеки для детей и юношества им. К.Баялинова при Министерстве культуры, информации и туризма,
- Сыдыкову Базарбеку Кимбилдиевичу - художнику-скульптору, доценту Кыргызского государственного университета им. И.Арабаева;
- Туголбаевой Салтанат Орозобековне - ведущей Общественной телерадиовещательной корпорации КР,
- Чоюнбаеву Ормошбеку Жетигеновичу - генеральному директору Национального комплекса "Манас Ордо";
- Шакировой Гүлжамиле - комментатору Общественной телерадиовещательной корпорации КР.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум