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В 2017 году будут развивать производство в кыргызских колониях

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/v-2017...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400749-ru.html

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31 декабря 2016, 16:18       Комментарии

В Государственной службе исполнения наказания 2017 год объявили годом развития производства. В 2016 году всеми предприятиями ГСИН произведено валовой продукции более чем на 108 миллионов сомов. Чистая прибыль превысила 7 миллионов сомов.
На коллегии под председательством главы службы Таалайбека Жапарова уделили внимание на развитие производства и создание рабочих мест как в закрытых учреждениях, так и в колониях-поселениях.
"Намечено больше заниматься сельским хозяйством, чтобы добиться полного обеспечения заключенных продуктами, произведенными собственными силами", – сообщили в пресс-службе ведомства.

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