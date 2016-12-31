В 2017 году будут развивать производство в кыргызских колониях

31 декабря 2016, 16:18 Комментарии

В Государственной службе исполнения наказания 2017 год объявили годом развития производства. В 2016 году всеми предприятиями ГСИН произведено валовой продукции более чем на 108 миллионов сомов. Чистая прибыль превысила 7 миллионов сомов.

На коллегии под председательством главы службы Таалайбека Жапарова уделили внимание на развитие производства и создание рабочих мест как в закрытых учреждениях, так и в колониях-поселениях.

"Намечено больше заниматься сельским хозяйством, чтобы добиться полного обеспечения заключенных продуктами, произведенными собственными силами", – сообщили в пресс-службе ведомства.