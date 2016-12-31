Атамбаев присвоил дипломатические ранги послам в США, Китае, Беларуси и Турции

31 декабря 2016, 16:10 Комментарии

Алмазбек Атамбаев подписал указы о присвоении дипломатических рангов чрезвычайных и полномочных послов и посланников Кыргызстана, сообщили в пресс-службе президента КР.

Дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла КР:

<ul> <li>Омуралиеву Кубанычбеку Касымовичу (посол в Беларуси);</li> <li>Бактыгуловой Канайым Джумадиловне (посол в Китае).</li> </ul> Дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника КР:

<ul> <li>Джунусову Ибрагиму Коджоназаровичу (посол в Турции);</li> <li>Джусупову Бакыту Алиевичу (замзавотделом внешней политики аппарата президента)</li> <li>Жумабаеву Абдилатифу Кудайкуловичу (посол в Саудовской Аравии);</li> <li>Тентимишову Максату Ишенбековичу (генконсул в Турции);</li> <li>Токтогулову Кадыру Мирбековичу (посол в США).</li> </ul> Дипломатический ранг – особое государственное звание, присваиваемое сотрудникам дипломатической службы и другим государственным служащим в соответствии с законом о дипломатической службе. Сотрудникам дипломатической службы, с учетом занимаемой должности, присваиваются следующие ранги:

<li>атташе;</li> <li>третий секретарь;</li> <li>второй секретарь;</li> <li>первый секретарь 2 класса;</li> <li>первый секретарь 1 класса;</li> <li>советник 2 класса;</li> <li>советник 1 класса;</li> <li>Чрезвычайный и Полномочный Посланник Кыргызской Республики;</li> <li>Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики.</li>