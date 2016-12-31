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Список кыргызстанцев, которым присвоено звание "Заслуженный деятель культуры"Список кыргызстанцев, которым присвоено звание "Заслуженный деятель культуры"А.Атамбаев присвоил трем гражданам почетное звание "Заслуженный строитель" (фамилии)А.Атамбаев присвоил трем гражданам почетное звание "Заслуженный строитель" (фамилии)

Атамбаев присвоил дипломатические ранги послам в США, Китае, Беларуси и Турции

Источник:
http://knews.kg/2016/12/atamba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400748-ru.html

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Список кыргызстанцев, которым присвоено звание "Заслуженный деятель культуры"

А.Атамбаев присвоил трем гражданам почетное звание "Заслуженный строитель" (фамилии)

31 декабря 2016, 16:10       Комментарии

Алмазбек Атамбаев подписал указы о присвоении дипломатических рангов чрезвычайных и полномочных послов и посланников Кыргызстана, сообщили в пресс-службе президента КР.
Дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла КР:
<ul> <li>Омуралиеву Кубанычбеку Касымовичу (посол в Беларуси);</li> <li>Бактыгуловой Канайым Джумадиловне (посол в Китае).</li> </ul> Дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника КР:
<ul> <li>Джунусову Ибрагиму Коджоназаровичу (посол в Турции);</li> <li>Джусупову Бакыту Алиевичу (замзавотделом внешней политики аппарата президента)</li> <li>Жумабаеву Абдилатифу Кудайкуловичу (посол в Саудовской Аравии);</li> <li>Тентимишову Максату Ишенбековичу (генконсул в Турции);</li> <li>Токтогулову Кадыру Мирбековичу (посол в США).</li> </ul> Дипломатический ранг – особое государственное звание, присваиваемое сотрудникам дипломатической службы и другим государственным служащим в соответствии с законом о дипломатической службе. Сотрудникам дипломатической службы, с учетом занимаемой должности, присваиваются следующие ранги:
<li>атташе;</li> <li>третий секретарь;</li> <li>второй секретарь;</li> <li>первый секретарь 2 класса;</li> <li>первый секретарь 1 класса;</li> <li>советник 2 класса;</li> <li>советник 1 класса;</li> <li>Чрезвычайный и Полномочный Посланник Кыргызской Республики;</li> <li>Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики.</li>

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