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Год 2016: "Защита от дурака"

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400746-ru.html

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В Бишкеке пройдет выставка "Защищая прошлое – вдохновляя будущее"

31 декабря 2016, 15:46       Комментарии

Закончился очередной год для нашей страны. В 2016 году мы отмечали 25-летие независимости. По данным Национального статистического комитета, на начало 2016 года в стране проживали более 3 млн граждан, которые родились после 31 августа 1991 года. Это половина населения страны и они не знают другой Родины кроме Кыргызстана.
Этот год показал, что ожидания граждан страны от присоединения к Евразийскому экономическому союзу оказались завышенными. Свои претензии по союзу, особенно по барьерам на границах, президент Атамбаев высказал на пресс-конференции 1 августа в Чолпон-Ате.
После долгой раскачки и смены руководства заработал Кыргызско-Российский инвестиционный фонд. Однако пока ни один из финансируемых им проектов не претендует единогласно назваться экономическим наследием Атамбаева - масштабы не те или просто пока ни один из них не доведен до конца . Вторую альтернативную автодорогу Север-Юг по традиции строят китайцы и мы ищем деньги на третий этап, продолжаются разговоры про Верхненарынские ГЭСы и железную дорогу из Китая. В мае Кыргызстан принял участие в официальной церемонии запуска проекта "CASA-1000".
Куда более насыщенным год был в категориях идеологии, вроде укрепления национальной идентичности - 2016 был Годом истории и культуры. Здесь два события можно считать важными - это открытие мемориала погибшим в ходе трагических событий 1916 года в комплексе "Ата-Бейит", а также намного более высокий уровень и масштаб проведения II всемирных игр кочевников. Очень символично, что Кыргызстан стал единственной страной в регионе, которая осмелилась отметить дату восстания 1916 года на государственном уровне. Не менее важно, что отдать дань погибшим в комплекс "Ата-Бейит" после открытия приехал президент России Владимир Путин.
В политическом отношении 2016 год прошел без больших неожиданностей, как и выборы в местные кенеши. Планируемые поправки в Конституцию, необходимые для транзита власти в пост-Атамбаевскую эпоху, и борьбу Текебаева за свое конституционное наследие были вполне предсказуемыми. Вопрос только стоял в масштабах сопротивления и оно было невелико.
Формирование широкого фронта оппозиции с привлечением масс пока не видно.
Основным внешнеполитическим событием года можно считать смену власти в Узбекистане и наметившееся потепление в кыргызско-узбекских отношениях. Особенно это важно после роста напряжения, кульминацией которого стало перекрытие узбекскими военными дороги в Ала-Буке, а затем захват радиорелейной станции на горе Ункар-Тоо.
Другим немаловажным международным событием является улучшение перспектив российской экономики - в 2016 году денежные переводы кыргызских мигрантов почти вернулись на докризисные объемы. С избранием нового президента США увеличилась вероятность снижения геополитического противостояния между Россией и США, в том числе в регионе Центральной Азии, что немаловажно для Кыргызстана.
2017 год должен стать самым решающим годом президентства Атамбаева - в следующем году он должен передать власть новому президенту. В независимом Кыргызстане это произойдет впервые, когда от президентской власти откажется полноценный президент, а не временный. План передачи окончательно сформировался в 2016 году с внесением изменений в Конституцию на референдуме.
Сам Атамбаев назвал этот план "защитой от дурака". Суть простая - кто бы ни стал президентом или премьер-министром, этот человек не сможет узурпировать власть. Для этого в новой Конституции часть полномочий президента передали премьер-министру, включая полномочие генпрокуратуры вести следствие. Саму должность премьер-министра сделали более устойчивой - ее привязали к Жогорку Кенешу, например, правящую коалицию партий стало гораздо трудней развалить, а премьер-министр может оставаться депутатом.
За работой новой системы распределения власти в рамках измененной Конституции будет внимательно наблюдать сидя на пригорке в Койташском доме Атамбаев. Ему было бы намного комфортнее, если новый президент будет ему лоялен, а еще лучше , если у него будут работать люди Атамбаева в качестве гарантий этой лояльности. Впрочем, это также касается премьер-министра и некоторых ключевых членов его кабинета. Словом, в 2017 году осталось привести к власти тандем президент - премьер-министр из честных и надежных людей. Но для этого Атамбаеву нужно очень напряженно поработать сейчас. Своих людей вокруг него вьется много, а оставить страну не на кого.
Но все это пока в теории. На практике многое будет зависеть от личностей. Каждый этап плана транзита полон неопределенности и, как позывает история, незначительное на первый взгляд событие может все повернуть по не предусмотренному пути.

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