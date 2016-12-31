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Новости Кыргызстана

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Каскадер, композитор, эстрадный певец — Кому присвоено звание "Заслуженного артиста КР"? (фамилии)

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400745-ru.html

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31 декабря 2016, 16:07       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 31 декабря подписал указ о присвоении ряду лиц почетных званий. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Согласно указу почетное звание "Заслуженный артист Кыргызской Республики" получили:
- Акимбекову Абдибали Буркановичу - основателю и редактору авторской телепередачи "Ак таңдай" Государственной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики "ЭлТР";
- Бердикееву Ракатбеку - актеру-каскадеру, президенту федерации каскадеров им. У.Кудайбергенова;
- Букалаеву Камчыбеку Искаковичу - композитору, руководителю хорового кружка учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии №69 им. Т.Сатылганова, г. Бишкек;
- Гилка Валентине Григорьевне - артистке Государственного национального русского театра драмы им. Ч.Айтматова;
- Калыкову Гулжигиту Касеиновичу - эстрадному певцу;
- Кетовой Галине Сергеевне - артистке Государственного национального русского театра драмы им. Ч.Айтматова;
- Кубатовой Кенжекул Казыбековне - представителю традиционной культуры, преподавателю Кыргызского государственного университета культуры и искусства им. Б.Бейшеналиевой;
- Марусич Александре Евгеньевне - артистке Государственного национального русского театра драмы КР им. Ч.Айтматова;
- Минжилкиевой Мадине Алмазовне - солистке балета Кыргызского академического театра оперы и балета им. А.Малдыбаева;
- Мукулу Бакытбеку - актеру, режиссеру-постановщику художественного фильма "Завещание отца";
- Муратовой Джамиле Эдильевне - преподавателю Кыргызского государственного музыкального училища им. М.Куренкеева;
- Осмонову Майрамбеку Кыпчаковичу - эстрадному певцу;
- Руцкой Юлии Сергеевне - эстрадной певице;
- Ташматовой Гүлжамал Борубаевне - заведующей отделением вокального искусства Ошского государственного музыкального училища им. Ниязалы;
- Ташматовой Умут - звукорежиссеру Государственной телерадиовещательной компании "ЭлТР";
- Тулину Владимиру Николаевичу - художественному руководителю ансамбля русской песни "Сувенир" и ансамбля песни и танца "Семетей" при управлении культуры мэрии Бишкека;
- Шейшенову Шаршебеку Абдыкадыровичу - директору, художественному руководителю Государственного молодежного театра "Учур".

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