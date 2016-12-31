Каскадер, композитор, эстрадный певец — Кому присвоено звание "Заслуженного артиста КР"? (фамилии)

31 декабря 2016, 16:07 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 31 декабря подписал указ о присвоении ряду лиц почетных званий. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Согласно указу почетное звание "Заслуженный артист Кыргызской Республики" получили:

- Акимбекову Абдибали Буркановичу - основателю и редактору авторской телепередачи "Ак таңдай" Государственной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики "ЭлТР";

- Бердикееву Ракатбеку - актеру-каскадеру, президенту федерации каскадеров им. У.Кудайбергенова;

- Букалаеву Камчыбеку Искаковичу - композитору, руководителю хорового кружка учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии №69 им. Т.Сатылганова, г. Бишкек;

- Гилка Валентине Григорьевне - артистке Государственного национального русского театра драмы им. Ч.Айтматова;

- Калыкову Гулжигиту Касеиновичу - эстрадному певцу;

- Кетовой Галине Сергеевне - артистке Государственного национального русского театра драмы им. Ч.Айтматова;

- Кубатовой Кенжекул Казыбековне - представителю традиционной культуры, преподавателю Кыргызского государственного университета культуры и искусства им. Б.Бейшеналиевой;

- Марусич Александре Евгеньевне - артистке Государственного национального русского театра драмы КР им. Ч.Айтматова;

- Минжилкиевой Мадине Алмазовне - солистке балета Кыргызского академического театра оперы и балета им. А.Малдыбаева;

- Мукулу Бакытбеку - актеру, режиссеру-постановщику художественного фильма "Завещание отца";

- Муратовой Джамиле Эдильевне - преподавателю Кыргызского государственного музыкального училища им. М.Куренкеева;

- Осмонову Майрамбеку Кыпчаковичу - эстрадному певцу;

- Руцкой Юлии Сергеевне - эстрадной певице;

- Ташматовой Гүлжамал Борубаевне - заведующей отделением вокального искусства Ошского государственного музыкального училища им. Ниязалы;

- Ташматовой Умут - звукорежиссеру Государственной телерадиовещательной компании "ЭлТР";

- Тулину Владимиру Николаевичу - художественному руководителю ансамбля русской песни "Сувенир" и ансамбля песни и танца "Семетей" при управлении культуры мэрии Бишкека;

- Шейшенову Шаршебеку Абдыкадыровичу - директору, художественному руководителю Государственного молодежного театра "Учур".