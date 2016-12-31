Прораб, певец, ремесленник, электросварщик. Кого президент наградил Почетной грамотой? (фамилии)

31 декабря 2016, 16:03 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 31 декабря подписал указ о награждении Почетной грамотой.

Как сообщает пресс-служба главы государства, за вклад в сохранение и развитие исторического и культурного наследия народа КР, в подготовку, организацию и проведение Всемирных игр кочевников, мероприятий, посвященных 100-летию национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, а также за достижения в профессиональной деятельности по итогам Года истории и культуры А.Атамбаев постановил наградить Почетной грамотой:

- Абдыкадырова Адилета Курманбековича - начальника Иссык-Кульского районного управления по градостроительству и архитектуре Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при правительстве,

- Абдыкадырову Динару Джээнбековну - артистку Бишкекского городского драматического театра им. А.Умуралиева;

- Абдыкарова Алмазбека Акбаралиевича - заместителя директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при правительстве,

- Акматалиеву Светлану Сапаровну - ведущую Общественной телерадиовещательной корпорации,

- Аманова Кубанычбека Абдылдаевича - начальника производственно-линейного управления автомобильных дорог №1 Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог,

- Арыкбаева Замира Асылбековича - эстрадного певца;

- Асаналиева Мукана - поэта, переводчика, директора общества с ограниченной ответственностью "Айбекс";

- Бабич Юлию Алексеевну - концертмейстера по вокалу Кыргызского академического театра оперы и балета им. А.Малдыбаева;

- Барпиева Султана Токтоналиевича - старшего прораба общества с ограниченной ответственностью "СМУ-3";

- Баялиева Замирбека Жайлообековича - манасчи телепроекта "Манасчи" Государственной телерадиовещательной компании "ЭлТР";

- Гребенко Игоря Петровича - прораба общества с ограниченной ответственностью "Кыргызстальконструкция-компани";

- Джекшенову Асыл Шейшеновну - заместителя начальника финансово-экономического управления Общественной телерадиовещательной корпорации,

- Джумабекова Арсена Бакировича - эстрадного певца;

- Дуйшенбек уулу Закирбека - комузиста;

- Есеналиева Адыла Асановича - директора общества с ограниченной ответственностью "ЖБИ-Сервис";

- Жанышова Омурбека Шейшенбековича - эстрадного певца;

- Жапар уулу Дастана - сорежиссера художественного фильма "Завещание отца";

- Жолочу уулу Улана - электросварщика общества с ограниченной ответственностью "СМУ-3";

- Жусупова Камчыбека - мелодиста, исполнителя;

- Жусупову Рахилю Исмаиловну - организатора шествия "Өмүр көчү";

- Ибраева Арстанбека Абдылдабековича - главного инженера управления автомобильной дороги "Бишкек- Нарын-Торугарт" Министерства транспорта и дорог,

- Итыгулова Толобека - учителя музыки Чуйской областной школы-гимназии;

- Казыбаева Памирбека Шоморовича - организатора шествия "Өмүр көчү";

- Камбаралиеву Токтобубу Тайлаковну - заведующую отделом бухгалтерского учета и отчетности Министерства культуры, информации и туризма,

- Камчиева Алтынбека Курманбековича - ведущего Общественной телерадиовещательной корпорации,

- Касымалиеву Аиду Камчыбековну - журналистку, преподавателя Американского Центральной Азии;

- Коваленко Игоря Владимировича - фотографа;

- Кыдырмышева Назикбека Самидиновича - историка, публициста;

- Мамадалиева Камила Сагынбековича - манасчи Национального комплекса "Манас Ордо";

- Мамедова Ясинжана Мамутовича - заместителя директора по производству общества с ограниченной ответственностью "ОЭМЗ";

- Нусупова Дөөлөтбека Апышовича - организатора шествия "Өмүр көчү";

- Оморова Асыкбека Мамбетакуновича - директора общественного фонда "Санжыра Борбору";

- Откеева Суйуна Мустапакуловича - кинорежиссера, основателя студии "Медиастар Продакшн";

- Рыскулбекова Эркинбека Ташымкуловича - ведущего Общественной телерадиовещательной корпорации,

- Садыр уулу Жумагазы - организатора шествия "Өмүр көчү";

- Садыралиева Султана Мыктыбек улы - эстрадного певца;

- Скрипкина Николая Егоровича - инженера Общественной телерадиовещательной корпорации,

- Тагирова Юсуфа Ибрагимовича - главного архитектора Иссык-Кульского филиала по курортно-рекреационным и туристическим комплексам Государственного проектного института градостроительства и архитектуры при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при правительстве,

- Токтосунова Самагана Сарлыковича - ремесленника;

- Токтосунову Нурзат Темирболотовну - ведущую Кыргызской национальной филармонии им. Т.Сатылганова;

- Узенова Урматбека Бейшенбековича - эстрадного певца;

- Чотуеву Айдай Омуровну - кинорежиссера;

- Шабданова Саадабая - артиста этно-фольклорной группы "Санат Ордо" Ошской областной филармонии им. Р.Абдыкадырова;

- Шарапову Наркан Абдирасуловну - генерального директора общественного фонда "Дизайнерско-этнографический учебный центр", город Жалал-Абад.