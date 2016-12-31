А.Атамбаев присвоил трем гражданам почетное звание "Заслуженный строитель" (фамилии)

31 декабря 2016, 16:08 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев31 декабря подписал указ о присвоении трем мужчинам почетного звания "Заслуженный строитель Кыргызской Республики". Как сообщает пресс-служба главы государства, звание присвоено:

- Мануковскому Вячеславу Владимировичу - генеральному директору общества с ограниченной ответственностью "Гарант проект";

- Мендееву Анарбеку Сагынбековичу - старшему прорабу общества с ограниченной ответственностью "СМУ-3";

- Сарыбаеву Молдобеку Джаманкараевичу - бригадиру общества с ограниченной ответственностью "СМУ-3".