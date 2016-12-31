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Атамбаев присвоил дипломатические ранги послам в США, Китае, Беларуси и ТурцииАтамбаев присвоил дипломатические ранги послам в США, Китае, Беларуси и ТурцииКаскадер, композитор, эстрадный певец — Кому присвоено звание "Заслуженного артиста КР"? (фамилии)Каскадер, композитор, эстрадный певец — Кому присвоено звание "Заслуженного артиста КР"? (фамилии)

А.Атамбаев присвоил трем гражданам почетное звание "Заслуженный строитель" (фамилии)

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400743-ru.html

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31 декабря 2016, 16:08       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев31 декабря подписал указ о присвоении трем мужчинам почетного звания "Заслуженный строитель Кыргызской Республики". Как сообщает пресс-служба главы государства, звание присвоено:
- Мануковскому Вячеславу Владимировичу - генеральному директору общества с ограниченной ответственностью "Гарант проект";
- Мендееву Анарбеку Сагынбековичу - старшему прорабу общества с ограниченной ответственностью "СМУ-3";
- Сарыбаеву Молдобеку Джаманкараевичу - бригадиру общества с ограниченной ответственностью "СМУ-3".

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