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Президент Кыргызстана присвоеил ряду дипломатов подписал указы о присвоении дипрангов посла и посланника

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400741-ru.html

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31 декабря 2016, 15:26       Комментарии

Бишкек, 31 декабря /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указы о присвоении дипломатических рангов - чрезвычайных и полномочных послов и посланников КР, сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Согласно указам главы государства присвоены:
Дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла КР:
- Омуралиеву Кубанычбеку Касымовичу;
- Бактыгуловой Канайым Джумадиловне.
Дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника КР:
- Джунусову Ибрагиму Коджоназаровичу;
- Жумабаеву Абдилатифу Кудайкуловичу;
- Тентимишову Максату Ишенбековичу;
- Токтогулову Кадыру Мирбековичу.

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