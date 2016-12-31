Президент Кыргызстана присвоеил ряду дипломатов подписал указы о присвоении дипрангов посла и посланника

31 декабря 2016, 15:26 Комментарии
Бишкек, 31 декабря /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указы о присвоении дипломатических рангов - чрезвычайных и полномочных послов и посланников КР, сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Согласно указам главы государства присвоены:
Дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла КР:
- Омуралиеву Кубанычбеку Касымовичу;
- Бактыгуловой Канайым Джумадиловне.
Дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника КР:
- Джунусову Ибрагиму Коджоназаровичу;
- Жумабаеву Абдилатифу Кудайкуловичу;
- Тентимишову Максату Ишенбековичу;
- Токтогулову Кадыру Мирбековичу.