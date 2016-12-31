Афиша: как развлечься в первую неделю 2017 года

31 декабря 2016, 15:15 Комментарии

Как провести школьные каникулы в Бишкеке с пользой? ИА "24.kg" представляет афишу мероприятий первой недели 2017-го.

Спектакли "Красавица и чудовище", "Снежная королева", "Новогодние приключения в лесу" будут интересны не только детям. Кроме того, можно сводить ребенка в цирк, Театр оперы и балета или на интересный мастер-класс, а для любителей активного отдыха есть варианты от Союза пешеходного туризма Кыргызстана.

А 31 декабря бишкекчан и гостей столицы мэрия приглашает на площадь Ала-Тоо, где ожидается интересная праздничная программа.