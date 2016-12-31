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Проект закона о награде в 1 млн сомов за сообщения о коррупции вернул в ЖК АтамбаевПроект закона о награде в 1 млн сомов за сообщения о коррупции вернул в ЖК АтамбаевА.Атамбаев подписал указ о награждении госнаградами деятелей культуры (фамилии)А.Атамбаев подписал указ о награждении госнаградами деятелей культуры (фамилии)

Афиша: как развлечься в первую неделю 2017 года

Источник:
http://24.kg/kultura/42612_afi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400740-ru.html

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Бишкекский горкенеш собрался на первую сессию. Сформирована коалиция

31 декабря 2016, 15:15       Комментарии

Как провести школьные каникулы в Бишкеке с пользой? ИА "24.kg" представляет афишу мероприятий первой недели 2017-го.
Спектакли "Красавица и чудовище", "Снежная королева", "Новогодние приключения в лесу" будут интересны не только детям. Кроме того, можно сводить ребенка в цирк, Театр оперы и балета или на интересный мастер-класс, а для любителей активного отдыха есть варианты от Союза пешеходного туризма Кыргызстана.
А 31 декабря бишкекчан и гостей столицы мэрия приглашает на площадь Ала-Тоо, где ожидается интересная праздничная программа.

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