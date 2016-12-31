А.Атамбаев подписал указ о награждении госнаградами деятелей культуры (фамилии)

31 декабря 2016, 15:13 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 31 декабря подписал указ о награждении государственными наградами деятелей культуры. Как сообщает пресс-служба главы государства, они награждены за вклад в сохранение и развитие исторического и культурного наследия народа КР, в подготовку, организацию и проведение Всемирных игр кочевников, мероприятий, посвященных 100-летию национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, а также за достижения в профессиональной деятельности по итогам Года истории и культуры.

Так, орденом "Манас" II степени награжден писатель Жусупов Кенеш.

Орденом "Манас" III степени награждены:

- деятель культуры, режиссер-постановщик церемоний открытия и закрытия I и II Всемирных игр кочевников Ибраев Эркинбек Расулович,

- генеральный директор открытого акционерного общества "Домостроительный комбинат "Азат" Казакбаева Медиса,

- Козубеков Тологон - писатель, переводчик, автор проекта по переводу и изданию произведения Жусупа Баласагына "Благодатное знание";

- Максутов Алтынбек Аскарович - режиссер развлекательных программ на жайлоо "Кырчын" I и II Всемирных игр кочевников;

- Молдокасымов Кыяс Сатарович - историк, заместитель председателя Фонда исторического и культурного наследия народа Кыргызстана "Мурас";

- Омурканов Анатай - поэт, писатель,

- Чороев Тынчтыкбек Кадырмамбетович - историк, председатель Фонда "Мурас";

Орденом "Данакер" награждена сборная команда КВН "Азия микс",

Медали "Даңк" удостоены:

- Абдыкалыков Мирлан Актанбекович - режиссер художественного фильма "Небесное кочевье";

- Бекбоев Замирбек - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Каганат-Строй";

- Какеева Сонунбуу Айдаровна - заведующая отделом культуры Жайылского района Чуйской области;

- Карыбекова Жаңылбубу - председатель ассоциации "Ремесленный совет Кыргызстана";

- Кененсариев Ташманбет - историк, профессор Института манасоведения Кыргызского государственного университета им. И.Арабаева;

- Коробаев Алымбек Окенович - композитор;

- Молдоева Гулшан Абыкаевна - диктор Общественной телерадиовещательной корпорации КР,

- Мураталиев Тилек Тураркулович - директор общества с ограниченной ответственностью книжного издательства "Турар";

- Омурбеков Токторбек Наматбекович - историк, профессор кафедры всеобщей истории Кыргызского национального университета им. Ж.Баласагына;

- Сайфулин Рафаэль Зинатович - директор ОсОО "Монтажник";

- Сарыбаев Эдилбек Азимович - общественный деятел, председатель Научно-просветительского общества "Кыргыз Жер";

- Табалдыев Кубатбек Шакиевич - археолог, профессор отделения истории Кыргызско-Турецкого университета "Манас".