Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.2301 (-0.1704) 
Евро: 72.8439 (+0.3447) 
Золото: 37.27 $/гр (+0.4) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями −2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Виктор Бутанаев, Макелек Өмүрбай уулу и Юлий Худяков награждены орденами "Манас" III степениВиктор Бутанаев, Макелек Өмүрбай уулу и Юлий Худяков награждены орденами "Манас" III степениАлмазбек Атамбаев подписал Указ "О награждении государственными наградами КР"Алмазбек Атамбаев подписал Указ "О награждении государственными наградами КР"

А.Атамбаев подписал указ о награждении госнаградами деятелей культуры (фамилии)

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400739-ru.html

Похожие новости

Виктор Бутанаев, Макелек Өмүрбай уулу и Юлий Худяков награждены орденами "Манас" III степени

Алмазбек Атамбаев подписал Указ "О награждении государственными наградами КР"

Президент А.Атамбаев возвратил Закон о защите лиц, сообщивших о коррупции в Жогорку Кенеш на доработку

А.Атамбаев возвратил в ЖК закон, предполагающий защиту лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях

Президенты зарубежных стран поздравляют А.Атамбаева и кыргызстанцев с Новым годом

31 декабря 2016, 15:13       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 31 декабря подписал указ о награждении государственными наградами деятелей культуры. Как сообщает пресс-служба главы государства, они награждены за вклад в сохранение и развитие исторического и культурного наследия народа КР, в подготовку, организацию и проведение Всемирных игр кочевников, мероприятий, посвященных 100-летию национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, а также за достижения в профессиональной деятельности по итогам Года истории и культуры.
Так, орденом "Манас" II степени награжден писатель Жусупов Кенеш.
Орденом "Манас" III степени награждены:
- деятель культуры, режиссер-постановщик церемоний открытия и закрытия I и II Всемирных игр кочевников Ибраев Эркинбек Расулович,
- генеральный директор открытого акционерного общества "Домостроительный комбинат "Азат" Казакбаева Медиса,
- Козубеков Тологон - писатель, переводчик, автор проекта по переводу и изданию произведения Жусупа Баласагына "Благодатное знание";
- Максутов Алтынбек Аскарович - режиссер развлекательных программ на жайлоо "Кырчын" I и II Всемирных игр кочевников;
- Молдокасымов Кыяс Сатарович - историк, заместитель председателя Фонда исторического и культурного наследия народа Кыргызстана "Мурас";
- Омурканов Анатай - поэт, писатель,
- Чороев Тынчтыкбек Кадырмамбетович - историк, председатель Фонда "Мурас";
Орденом "Данакер" награждена сборная команда КВН "Азия микс",
Медали "Даңк" удостоены:
- Абдыкалыков Мирлан Актанбекович - режиссер художественного фильма "Небесное кочевье";
- Бекбоев Замирбек - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Каганат-Строй";
- Какеева Сонунбуу Айдаровна - заведующая отделом культуры Жайылского района Чуйской области;
- Карыбекова Жаңылбубу - председатель ассоциации "Ремесленный совет Кыргызстана";
- Кененсариев Ташманбет - историк, профессор Института манасоведения Кыргызского государственного университета им. И.Арабаева;
- Коробаев Алымбек Окенович - композитор;
- Молдоева Гулшан Абыкаевна - диктор Общественной телерадиовещательной корпорации КР,
- Мураталиев Тилек Тураркулович - директор общества с ограниченной ответственностью книжного издательства "Турар";
- Омурбеков Токторбек Наматбекович - историк, профессор кафедры всеобщей истории Кыргызского национального университета им. Ж.Баласагына;
- Сайфулин Рафаэль Зинатович - директор ОсОО "Монтажник";
- Сарыбаев Эдилбек Азимович - общественный деятел, председатель Научно-просветительского общества "Кыргыз Жер";
- Табалдыев Кубатбек Шакиевич - археолог, профессор отделения истории Кыргызско-Турецкого университета "Манас".

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум