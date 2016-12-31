Президент присвоил звания "Народный поэт", "Народный художник" и "Народный артист" (фамилии)

31 декабря 2016, 15:38 Комментарии
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев31 декабря подписал указ о присвоении ряду лиц почетных званий. Как сообщает пресс-служба главы государства, почетное звание "Народный поэт Кыргызской Республики" присвоено:
- Козукееву Рахматилле Туткучовичу - акыну-импровизатору, специальному представителю Министерства культуры, информации и туризма в Жалал-Абадской области;
- Мамазаировой Менди - поэтессе, драматургу и прозаику;
- Урманбетову Кыялбеку - поэту, писателю;
Почетное звание "Народный художник Кыргызской Республики" присвоено:
- Ажиеву Садабеку Ботобековичу - скульптору, художнику, соавтору мемориала, посвященного 100-летию национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, Национального историко мемориального комплекса "Ата-Бейит";
- Усубалиеву Таалайбеку Сыдымановичу - художнику, реставратору, организатору мероприятий, посвященных 100-летию трагических событий 1916 года, председателю Союза художников КР;
Почетное звание "Народный артист Кыргызской Республики" присвоено:
- Бекболиеву Эгемберди Жайлобековичу - артисту Кыргызского национального академического драматического театра им. Т.Абдумомунова;
- Дуйшенкулову Шаршеналы - артисту Иссык-Кульского областного музыкального драматического театра им. К.Жантошева;
- Мавляновой Замире Равшановне - солистке Кыргызской национальной филармонии им. Т.Сатылганова;
- Джумалиевой Джумакуль - артистке Кыргызского национального академического драматического театра им. Т.Абдумомунова;
- Шатенову Бактыбеку Касымбековичу - солисту Кыргызской национальной филармонии им. Т.Сатылганова;
Почетное звание "Заслуженный артист Кыргызской Республики":
- Акимбекову Абдибали Буркановичу - основателю и редактору авторской телепередачи "Ак таңдай" Государственной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики "ЭлТР";
- Бердикееву Ракатбеку - актеру-каскадеру, президенту федерации каскадеров им. У.Кудайбергенова;
- Букалаеву Камчыбеку Искаковичу - композитору, руководителю хорового кружка учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии №69 им. Т.Сатылганова, г. Бишкек;
- Гилка Валентине Григорьевне - артистке Государственного национального русского театра драмы им. Ч.Айтматова;
- Калыкову Гулжигиту Касеиновичу - эстрадному певцу;
- Кетовой Галине Сергеевне - артистке Государственного национального русского театра драмы им. Ч.Айтматова;
- Кубатовой Кенжекул Казыбековне - представителю традиционной культуры, преподавателю Кыргызского государственного университета культуры и искусства им. Б.Бейшеналиевой;
- Марусич Александре Евгеньевне - артистке Государственного национального русского театра драмы КР им. Ч.Айтматова;
- Минжилкиевой Мадине Алмазовне - солистке балета Кыргызского академического театра оперы и балета им. А.Малдыбаева;
- Мукулу Бакытбеку - актеру, режиссеру-постановщику художественного фильма "Завещание отца";
- Муратовой Джамиле Эдильевне - преподавателю Кыргызского государственного музыкального училища им. М.Куренкеева;
- Осмонову Майрамбеку Кыпчаковичу - эстрадному певцу;
- Руцкой Юлии Сергеевне - эстрадной певице;
- Ташматовой Гүлжамал Борубаевне - заведующей отделением вокального искусства Ошского государственного музыкального училища им. Ниязалы;
- Ташматовой Умут - звукорежиссеру Государственной телерадиовещательной компании "ЭлТР";
- Тулину Владимиру Николаевичу - художественному руководителю ансамбля русской песни "Сувенир" и ансамбля песни и танца "Семетей" при управлении культуры мэрии Бишкека;
- Шейшенову Шаршебеку Абдыкадыровичу - директору, художественному руководителю Государственного молодежного театра "Учур";
Почетное звание "Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики" присвоено:
- Аракельян Ольге Владимировне - художественному руководителю ансамбля "Таберик";
- Арстанбековой Бубайше Кулуевне - поэтессе, председателю общественного объединения "Акыйкат жолу";
- Асылбашевой Дарихе Замировне - координатору церемоний открытия и закрытия I и II Всемирных игр кочевников, генеральному менеджеру общества с ограниченной ответственностью "Асылбашев Креатив";
- Байматовой Кымбат Солтонбековне - заместителю председателя ассоциации "Ремесленный совет Кыргызстана" по Таласской области;
- Бейшенбаеву Уланбеку Абыкеевичу - архитектору, соавтору мемориала, посвященного 100-летию национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, Национального историко-мемориального комплекса "Ата- Бейит";
- Иманалиеву Зайнидину Сабитовичу - учителю детской школы искусства им. М.Мусулманкулова Кочкорского района Нарынской области, автору новой нотной графики комуза;
- Камчыбековой Гулуйпе Абасовне - координатору по выпуску программ Общественной телерадиовещательной корпорации КР;
- Касаболотову Толену Касаболотовичу - преподавателю Каракольского государственного музыкального училища им. Ы.Туманова;
- Касмамбетову Сапарбеку - манасчи, акыну-импровизатору;
- Кулматовой Калдык Калмурзаевне - заведующей отделом культуры города Кызыл-Кия Баткенской области;
- Латыповой Сырге Жапаровне - руководителю ансамбля "Шаттык" Национального центра детей и юношества "Сейтек";
- Мансурову Асану Элчиевичу - директору Ошского национального драматического театра им. С.Ибраимова;
- Мукановой Марипе - заведующей отделом культуры Ак-Талинского района Нарынской области;
- Мусиенко Галине Александровне - руководителю-балетмейстеру Дома культуры им. В.Ленина, г. Кара-Балта Чуйской области;
- Никитенко Зое Яковлевне - координатору строительства мемориала, посвященного 100-летию национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, Национального историко-мемориального комплекса "Ата- Бейит", генеральному директору общества с ограниченной ответственностью "Бедиз-АРТ";
- Ниязалиевой Сагынбубу Асанакуновне - режиссеру телеканала "Маданият-Тарых-Тил" Общественной телерадиовещательной корпорации КР;
- Омурзаковой Мөөркан - ремесленнице;
- Султангазиевой Розе Калыйевне - директору Республиканской библиотеки для детей и юношества им. К.Баялинова при Министерстве культуры, информации и туризма,
- Сыдыкову Базарбеку Кимбилдиевичу - художнику-скульптору, доценту Кыргызского государственного университета им. И.Арабаева;
- Туголбаевой Салтанат Орозобековне - ведущей Общественной телерадиовещательной корпорации КР,
- Чоюнбаеву Ормошбеку Жетигеновичу - генеральному директору Национального комплекса "Манас Ордо";
- Шакировой Гүлжамиле - комментатору Общественной телерадиовещательной корпорации КР.
Почетное звание "Заслуженный строитель Кыргызской Республики" присвоено:
- Мануковскому Вячеславу Владимировичу - генеральному директору общества с ограниченной ответственностью "Гарант проект";
- Мендееву Анарбеку Сагынбековичу - старшему прорабу общества с ограниченной ответственностью "СМУ-3";
- Сарыбаеву Молдобеку Джаманкараевичу - бригадиру общества с ограниченной ответственностью "СМУ-3".
Почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Кыргызской Республики" присвоено Касенову Алмазбеку Апышовичу - директору Дирекции по национальным видам спорта Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.