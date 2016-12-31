Президент присвоил звания "Народный поэт", "Народный художник" и "Народный артист" (фамилии)

31 декабря 2016, 15:38 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев31 декабря подписал указ о присвоении ряду лиц почетных званий. Как сообщает пресс-служба главы государства, почетное звание "Народный поэт Кыргызской Республики" присвоено:

- Козукееву Рахматилле Туткучовичу - акыну-импровизатору, специальному представителю Министерства культуры, информации и туризма в Жалал-Абадской области;

- Мамазаировой Менди - поэтессе, драматургу и прозаику;

- Урманбетову Кыялбеку - поэту, писателю;

Почетное звание "Народный художник Кыргызской Республики" присвоено:

- Ажиеву Садабеку Ботобековичу - скульптору, художнику, соавтору мемориала, посвященного 100-летию национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, Национального историко мемориального комплекса "Ата-Бейит";

- Усубалиеву Таалайбеку Сыдымановичу - художнику, реставратору, организатору мероприятий, посвященных 100-летию трагических событий 1916 года, председателю Союза художников КР;

Почетное звание "Народный артист Кыргызской Республики" присвоено:

- Бекболиеву Эгемберди Жайлобековичу - артисту Кыргызского национального академического драматического театра им. Т.Абдумомунова;

- Дуйшенкулову Шаршеналы - артисту Иссык-Кульского областного музыкального драматического театра им. К.Жантошева;

- Мавляновой Замире Равшановне - солистке Кыргызской национальной филармонии им. Т.Сатылганова;

- Джумалиевой Джумакуль - артистке Кыргызского национального академического драматического театра им. Т.Абдумомунова;

- Шатенову Бактыбеку Касымбековичу - солисту Кыргызской национальной филармонии им. Т.Сатылганова;

Почетное звание "Заслуженный артист Кыргызской Республики":

- Акимбекову Абдибали Буркановичу - основателю и редактору авторской телепередачи "Ак таңдай" Государственной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики "ЭлТР";

- Бердикееву Ракатбеку - актеру-каскадеру, президенту федерации каскадеров им. У.Кудайбергенова;

- Букалаеву Камчыбеку Искаковичу - композитору, руководителю хорового кружка учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии №69 им. Т.Сатылганова, г. Бишкек;

- Гилка Валентине Григорьевне - артистке Государственного национального русского театра драмы им. Ч.Айтматова;

- Калыкову Гулжигиту Касеиновичу - эстрадному певцу;

- Кетовой Галине Сергеевне - артистке Государственного национального русского театра драмы им. Ч.Айтматова;

- Кубатовой Кенжекул Казыбековне - представителю традиционной культуры, преподавателю Кыргызского государственного университета культуры и искусства им. Б.Бейшеналиевой;

- Марусич Александре Евгеньевне - артистке Государственного национального русского театра драмы КР им. Ч.Айтматова;

- Минжилкиевой Мадине Алмазовне - солистке балета Кыргызского академического театра оперы и балета им. А.Малдыбаева;

- Мукулу Бакытбеку - актеру, режиссеру-постановщику художественного фильма "Завещание отца";

- Муратовой Джамиле Эдильевне - преподавателю Кыргызского государственного музыкального училища им. М.Куренкеева;

- Осмонову Майрамбеку Кыпчаковичу - эстрадному певцу;

- Руцкой Юлии Сергеевне - эстрадной певице;

- Ташматовой Гүлжамал Борубаевне - заведующей отделением вокального искусства Ошского государственного музыкального училища им. Ниязалы;

- Ташматовой Умут - звукорежиссеру Государственной телерадиовещательной компании "ЭлТР";

- Тулину Владимиру Николаевичу - художественному руководителю ансамбля русской песни "Сувенир" и ансамбля песни и танца "Семетей" при управлении культуры мэрии Бишкека;

- Шейшенову Шаршебеку Абдыкадыровичу - директору, художественному руководителю Государственного молодежного театра "Учур";

Почетное звание "Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики" присвоено:

- Аракельян Ольге Владимировне - художественному руководителю ансамбля "Таберик";

- Арстанбековой Бубайше Кулуевне - поэтессе, председателю общественного объединения "Акыйкат жолу";

- Асылбашевой Дарихе Замировне - координатору церемоний открытия и закрытия I и II Всемирных игр кочевников, генеральному менеджеру общества с ограниченной ответственностью "Асылбашев Креатив";

- Байматовой Кымбат Солтонбековне - заместителю председателя ассоциации "Ремесленный совет Кыргызстана" по Таласской области;

- Бейшенбаеву Уланбеку Абыкеевичу - архитектору, соавтору мемориала, посвященного 100-летию национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, Национального историко-мемориального комплекса "Ата- Бейит";

- Иманалиеву Зайнидину Сабитовичу - учителю детской школы искусства им. М.Мусулманкулова Кочкорского района Нарынской области, автору новой нотной графики комуза;

- Камчыбековой Гулуйпе Абасовне - координатору по выпуску программ Общественной телерадиовещательной корпорации КР;

- Касаболотову Толену Касаболотовичу - преподавателю Каракольского государственного музыкального училища им. Ы.Туманова;

- Касмамбетову Сапарбеку - манасчи, акыну-импровизатору;

- Кулматовой Калдык Калмурзаевне - заведующей отделом культуры города Кызыл-Кия Баткенской области;

- Латыповой Сырге Жапаровне - руководителю ансамбля "Шаттык" Национального центра детей и юношества "Сейтек";

- Мансурову Асану Элчиевичу - директору Ошского национального драматического театра им. С.Ибраимова;

- Мукановой Марипе - заведующей отделом культуры Ак-Талинского района Нарынской области;

- Мусиенко Галине Александровне - руководителю-балетмейстеру Дома культуры им. В.Ленина, г. Кара-Балта Чуйской области;

- Никитенко Зое Яковлевне - координатору строительства мемориала, посвященного 100-летию национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, Национального историко-мемориального комплекса "Ата- Бейит", генеральному директору общества с ограниченной ответственностью "Бедиз-АРТ";

- Ниязалиевой Сагынбубу Асанакуновне - режиссеру телеканала "Маданият-Тарых-Тил" Общественной телерадиовещательной корпорации КР;

- Омурзаковой Мөөркан - ремесленнице;

- Султангазиевой Розе Калыйевне - директору Республиканской библиотеки для детей и юношества им. К.Баялинова при Министерстве культуры, информации и туризма,

- Сыдыкову Базарбеку Кимбилдиевичу - художнику-скульптору, доценту Кыргызского государственного университета им. И.Арабаева;

- Туголбаевой Салтанат Орозобековне - ведущей Общественной телерадиовещательной корпорации КР,

- Чоюнбаеву Ормошбеку Жетигеновичу - генеральному директору Национального комплекса "Манас Ордо";

- Шакировой Гүлжамиле - комментатору Общественной телерадиовещательной корпорации КР.

Почетное звание "Заслуженный строитель Кыргызской Республики" присвоено:

- Мануковскому Вячеславу Владимировичу - генеральному директору общества с ограниченной ответственностью "Гарант проект";

- Мендееву Анарбеку Сагынбековичу - старшему прорабу общества с ограниченной ответственностью "СМУ-3";

- Сарыбаеву Молдобеку Джаманкараевичу - бригадиру общества с ограниченной ответственностью "СМУ-3".

Почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Кыргызской Республики" присвоено Касенову Алмазбеку Апышовичу - директору Дирекции по национальным видам спорта Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.