Проект закона о награде в 1 млн сомов за сообщения о коррупции вернул в ЖК Атамбаев

31 декабря 2016, 15:16 Комментарии

БИШКЕК, 31 дек - Sputnik. Президент КР Алмазбек Атамбаев вернул в Жогорку Кенеш закон о защите лиц, сообщивших о коррупции, заявила пресс-служба главы государства.

Закон принят парламентом в ноябре уходящего года. Атамбаев назвал актуальной и важной идею документа и в целом поддерживает ее, но обращает внимание разработчиков на ряд противоречий, которые делают подписание закона в данной редакции невозможным и требуют его доработки.

В частности, закон устанавливает защиту только государственных и муниципальных служащих. Таким образом, все остальные категории граждан, работающих в негосударственном секторе, а также безработные и пенсионеры, сообщившие о коррупционных правонарушениях, не подпадают под действие документа и, следовательно, не защищены от преследования со стороны коррупционеров, отмечает президент. Это противоречит одному из основополагающих принципов правового государства: все равны перед законом и судом.

Кроме того, закон не учитывает нормы бюджетного регулирования, а также полномочия правительства, заложенные в Конституции. Он предусматривает выплату из государственного бюджета денежного вознаграждения (до одного миллиона сомов) лицу, сообщившему о коррупции.

"Однако до сегодняшнего дня правительством не определен источник финансирования, а это в соответствии с Конституцией делает недопустимым вступление закона в силу", - отмечает глава государства.

Президент также просит учесть, что нормы данного закона о денежном вознаграждении чиновников, сообщивших о фактах коррупции в своих ведомствах, "могут породить новые каналы коррупционных проявлений" с участием более широкого круга госслужащих.