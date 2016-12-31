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Проект закона о награде в 1 млн сомов за сообщения о коррупции вернул в ЖК Атамбаев

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/Kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400737-ru.html

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31 декабря 2016, 15:16       Комментарии

БИШКЕК, 31 дек - Sputnik. Президент КР Алмазбек Атамбаев вернул в Жогорку Кенеш закон о защите лиц, сообщивших о коррупции, заявила пресс-служба главы государства.
Закон принят парламентом в ноябре уходящего года. Атамбаев назвал актуальной и важной идею документа и в целом поддерживает ее, но обращает внимание разработчиков на ряд противоречий, которые делают подписание закона в данной редакции невозможным и требуют его доработки.
В частности, закон устанавливает защиту только государственных и муниципальных служащих. Таким образом, все остальные категории граждан, работающих в негосударственном секторе, а также безработные и пенсионеры, сообщившие о коррупционных правонарушениях, не подпадают под действие документа и, следовательно, не защищены от преследования со стороны коррупционеров, отмечает президент. Это противоречит одному из основополагающих принципов правового государства: все равны перед законом и судом.
Кроме того, закон не учитывает нормы бюджетного регулирования, а также полномочия правительства, заложенные в Конституции. Он предусматривает выплату из государственного бюджета денежного вознаграждения (до одного миллиона сомов) лицу, сообщившему о коррупции.
"Однако до сегодняшнего дня правительством не определен источник финансирования, а это в соответствии с Конституцией делает недопустимым вступление закона в силу", - отмечает глава государства.
Президент также просит учесть, что нормы данного закона о денежном вознаграждении чиновников, сообщивших о фактах коррупции в своих ведомствах, "могут породить новые каналы коррупционных проявлений" с участием более широкого круга госслужащих.

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