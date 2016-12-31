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Новости Кыргызстана

А.Атамбаев подписал указ о награждении госнаградами деятелей культуры (фамилии)А.Атамбаев подписал указ о награждении госнаградами деятелей культуры (фамилии)Президент присвоил дипломатические ранги посла КР Кубанычбеку Омуралиеву и Ибрагиму Жунусову (фамилии)Президент присвоил дипломатические ранги посла КР Кубанычбеку Омуралиеву и Ибрагиму Жунусову (фамилии)

Алмазбек Атамбаев подписал Указ "О награждении государственными наградами КР"

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400736-ru.html

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31 декабря 2016, 15:11       Комментарии

Бишкек, 31 декабря /Кабар/. Президент Алмазбек Атамбаев, сегодня, 31 декабря, подписал Указ о награждении государственными наградами за особый вклад в сохранение и развитие исторического и культурного наследия народа КР, в подготовку, организацию и проведение Всемирных игр кочевников, мероприятий, посвященных 100-летию национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, а также за большие достижения в профессиональной деятельности по итогам Года истории и культуры. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Текст Указа в приложении.

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