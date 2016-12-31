Алмазбек Атамбаев подписал Указ "О награждении государственными наградами КР"

31 декабря 2016, 15:11 Комментарии

Бишкек, 31 декабря /Кабар/. Президент Алмазбек Атамбаев, сегодня, 31 декабря, подписал Указ о награждении государственными наградами за особый вклад в сохранение и развитие исторического и культурного наследия народа КР, в подготовку, организацию и проведение Всемирных игр кочевников, мероприятий, посвященных 100-летию национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, а также за большие достижения в профессиональной деятельности по итогам Года истории и культуры. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

Текст Указа в приложении.