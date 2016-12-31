31 декабря 2016, 15:15 Комментарии

Бишкек, 31 декабря /Кабар/. Виктор Бутанаев, Макелек Өмүрбай уулу и Юлий Худяков награждены орденами "Манас" III степени, сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

А.Атамбаев подписал Указ, согласно которому за большой вклад в сохранение и развитие исторического и культурного наследия народа Кыргызстана орденами "Манас" III степени награждаются:

- Бутанаев Виктор Яковлевич - историк, этнограф, руководитель лаборатории этнографии Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова;

- Өмүрбай уулу Макелек - языковед, фольклорист;

- Худяков Юлий Сергеевич - историк, археолог, профессор кафедры археологии и этнографии Новосибирского государственного университета.