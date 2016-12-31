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Виктор Бутанаев, Макелек Өмүрбай уулу и Юлий Худяков награждены орденами "Манас" III степени

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400735-ru.html

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31 декабря 2016, 15:15       Комментарии

Бишкек, 31 декабря /Кабар/. Виктор Бутанаев, Макелек Өмүрбай уулу и Юлий Худяков награждены орденами "Манас" III степени, сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
А.Атамбаев подписал Указ, согласно которому за большой вклад в сохранение и развитие исторического и культурного наследия народа Кыргызстана орденами "Манас" III степени награждаются:
- Бутанаев Виктор Яковлевич - историк, этнограф, руководитель лаборатории этнографии Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова;
- Өмүрбай уулу Макелек - языковед, фольклорист;
- Худяков Юлий Сергеевич - историк, археолог, профессор кафедры археологии и этнографии Новосибирского государственного университета.

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