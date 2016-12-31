Президент присвоил дипломатические ранги посла КР Кубанычбеку Омуралиеву и Ибрагиму Жунусову (фамилии)

31 декабря 2016, 14:57 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ, согласно которому Омуралиеву Кубанычбеку Касымовичу присвоен дипломатической ранг посла КР.

Как сообщает 31 декабря пресс-служба главы государства, также дипломатический ранг посла присвоен Бактыгуловой Канайым Джумадиловне и Жунусову Ибрагиму Коджоназаровичу.

Джусупову Бакыту Алиевичу, Жумабаеву Абдилатифу Кудайкуловичу, Токтогулову Кадыру Мирбековичу и Тентимишову Максату Ишенбековичу присвоен дипломатический ранг посланника Кыргызской Республики.