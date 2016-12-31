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Алмазбек Атамбаев подписал Указ "О награждении государственными наградами КР"Алмазбек Атамбаев подписал Указ "О награждении государственными наградами КР"Новогоднее настроение кыргызстанцев — кадры с площади Ала-ТооНовогоднее настроение кыргызстанцев — кадры с площади Ала-Тоо

Президент присвоил дипломатические ранги посла КР Кубанычбеку Омуралиеву и Ибрагиму Жунусову (фамилии)

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400734-ru.html

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31 декабря 2016, 14:57       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ, согласно которому Омуралиеву Кубанычбеку Касымовичу присвоен дипломатической ранг посла КР.
Как сообщает 31 декабря пресс-служба главы государства, также дипломатический ранг посла присвоен Бактыгуловой Канайым Джумадиловне и Жунусову Ибрагиму Коджоназаровичу.
Джусупову Бакыту Алиевичу, Жумабаеву Абдилатифу Кудайкуловичу, Токтогулову Кадыру Мирбековичу и Тентимишову Максату Ишенбековичу присвоен дипломатический ранг посланника Кыргызской Республики.

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