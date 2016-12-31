Президент Азербайджана поздравил Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годом

31 декабря 2016, 13:54 Комментарии

Бишкек, 31 декабря /Кабар/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и народ страны с Новым годом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

"Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым 2017 годом! Уверен, что в Новом 2017 году традиционно дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Кыргызстаном будут успешно развиваться и крепнуть во благо наших народов и стран", - отмечено в поздравительной телеграмме.

Президент Азербайджана пожелал Алмазбеку Атамбаеву крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Кыргызстана - мира и благополучия.