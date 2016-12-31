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В Бишкек приехал Дед Мороз. Новогодние гулянья началисьВ Бишкек приехал Дед Мороз. Новогодние гулянья началисьПрезидент А.Атамбаев возвратил Закон о защите лиц, сообщивших о коррупции в Жогорку Кенеш на доработкуПрезидент А.Атамбаев возвратил Закон о защите лиц, сообщивших о коррупции в Жогорку Кенеш на доработку

Президент Азербайджана поздравил Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годом

Источник:
http://kabar.kg/politics/full/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400732-ru.html

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31 декабря 2016, 13:54       Комментарии

Бишкек, 31 декабря /Кабар/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и народ страны с Новым годом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
"Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым 2017 годом! Уверен, что в Новом 2017 году традиционно дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Кыргызстаном будут успешно развиваться и крепнуть во благо наших народов и стран", - отмечено в поздравительной телеграмме.
Президент Азербайджана пожелал Алмазбеку Атамбаеву крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Кыргызстана - мира и благополучия.

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