Дмитрий Медведев поздравил Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годом

31 декабря 2016, 14:07 Комментарии

Бишкек, 31 декабря /Кабар/. Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил Президента Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

"Уходящий год отмечен успешным развитием дружественных, партнерских и союзнических отношений, связывающих Россию и Кыргызстан. Укрепляется торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Продолжается реализация крупных совместных инфраструктурных и гуманитарных проектов. Плодотворное интеграционное взаимодействие способствует росту национальных экономик государств-участников Евразийского Экономического Союза.

Убежден, что дальнейшее наращивание всего комплекса практической кооперации отвечает интересам России и Кыргызстана. Готов к продолжению активной работы по ключевым вопросам двусторонней повестки дня", - отмечено в поздравительной телеграмме.

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев пожелал Президенту Алмазбеку Атамбаеву крепкого здоровья и новых успехов в ответственной деятельности, а братскому кыргызскому народу - благополучия и процветания.