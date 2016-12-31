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Дмитрий Медведев поздравил Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годом

Источник:
http://kabar.kg/politics/full/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400731-ru.html

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Президент Афганистана поздравил народ Кыргызстана с Новым годом

31 декабря 2016, 14:07       Комментарии

Бишкек, 31 декабря /Кабар/. Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил Президента Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
"Уходящий год отмечен успешным развитием дружественных, партнерских и союзнических отношений, связывающих Россию и Кыргызстан. Укрепляется торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Продолжается реализация крупных совместных инфраструктурных и гуманитарных проектов. Плодотворное интеграционное взаимодействие способствует росту национальных экономик государств-участников Евразийского Экономического Союза.
Убежден, что дальнейшее наращивание всего комплекса практической кооперации отвечает интересам России и Кыргызстана. Готов к продолжению активной работы по ключевым вопросам двусторонней повестки дня", - отмечено в поздравительной телеграмме.
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев пожелал Президенту Алмазбеку Атамбаеву крепкого здоровья и новых успехов в ответственной деятельности, а братскому кыргызскому народу - благополучия и процветания.

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