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Кадровые вихри Кыргызстана: главные перестановки года

 

Фотографии: 24.kg

    

Источник:
http://24.kg/vlast/42644_kadro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400729-ru.html

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31 декабря 2016, 14:25       Комментарии

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Ушел и не вернется
В начале года ходили упорные слухи об отставке генерального прокурора Индиры Джолдубаевой. Но она осталась. А вот Эмильбек Каптагаев, как и обещал, ушел. Место полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области занял бывший директор знаменитого санатория "Аврора" Асхат Акибаев.
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Следующим, из-под кого выбили кресло, стал министр внутренних дел Мелис Турганбаев. Официальная причина отставки: по собственному желанию. Но в кулуарах озвучивали иную версию. Прогневал Мелис Турганбаев "верхи" своей неуместной бравадой, кипучей деятельностью где не надо и полным отсутствием инициативы там, где необходимы реформы.
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Эльвира Сариева
Но в итоге Эльвира Сариева оказалась в кресле заведующей отделом социальной политики аппарата президента.
Step by step
Улыбнулась фортуна и депутату от фракции "Кыргызстан" Чолпон Султанбековой. Она из парламента переместилась на должность вице-премьер-министра по социальным вопросам. Пост ей достался после развала коалиции.
Талайкул Исакунова и Чолпон Султанбекова
Таалайкул Исакунова перебралась из Жогорку Кенеша в кресло министра труда и социального развития, остававшееся вакантным после отставки Кудайбергена Базарбаева.
Как создавались и разваливались парламентские коалиции. Timeline Подробнее
Две дамы, ушедшие в правительство, оставили фракцию "Кыргызстан" без женщин. Но данное парламентское объединение пострадало не только из-за этого.
Его лидер Канатбек Исаев вынужденно покинул пост и передал бразды правления давнему соратнику Алмазбеку Баатырбекову. Свой уход он объяснил непримиримой позицией по изменению Конституции. Мол, из-за принципов лидера "Кыргызстан" могли не взять в конфигурацию. Канатбек Исаев ушел, а "Кыргызстан" вошел в коалицию.
В последние дни 2016-го вице-спикер - опять же от этой фракции - Нурбек Алимбеков оставил пост, причем опять по собственному желанию. Как сообщили ИА "24.kg" источники в Жогорку Кенеше, на эту должность претендует другой депутат от "Кыргызстана" - Данияр Толонов.
Данияр Толонов
Взгляд в год будущий
Эксперты прогнозируют, что 2017-й может стать роковым для премьер-министра Сооронбая Жээнбекова и большинства членов нынешнего правительства.
Кроме того, предрекают и досрочный роспуск Жогорку Кенеша.
Но точно известно одно: в 2017 году истекают полномочия президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. И именно выборы нового главы государства станут самым важным кадровым изменением года Огненного Петуха.

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