Мобильный оператор О! опровергает информацию о причинах увеличения комиссии за пополнение баланса

31 декабря 2016, 14:32 Комментарии

Мобильный оператор О! официально заявляет, что, по его мнению, у операторов платежных систем нет никаких оснований для изменения размера комиссии за пополнение баланса для абонентов оператора О!

Мобильный оператор O! не производит со своей стороны изменений агентского вознаграждения для операторов платежных систем за прием наличных платежей с 1 января 2017 года и планирует продолжить работу на тех же условиях, которые действовали в 2016 году, о чем компания официально письменно уведомила каждого оператора платежных систем.

Таким образом, изменение комиссии за пополнение баланса для абонентов О! с 1 января 2017 года является самостоятельной инициативой операторов платежных систем и не имеет под собой никаких разумных оснований. Соответственно, озвученная операторами платежных систем в средствах массовой информации причина планируемого повышения абонентской комиссии в связи с действиями мобильного оператора O! недостоверна.

Мобильный оператор O! выражает свое категорическое несогласие с планируемым со стороны платежных систем увеличением комиссии для абонентов за пополнение баланса и считает, что данные действия носят неконкурентный и дискриминационный характер, о чем мобильный оператор О! уже сообщил в опубликованном открытом письме в адрес Ассоциации платежных операторов.

Таким образом, в случае, если в конечном итоге комиссия для плательщиков будет повышена, это будет исключительно решением операторов платежных систем.

В этом случае компания OOO "НУР Телеком" (мобильный оператор О!) будет вынуждена прибегнуть ко всем законным методам защиты своих прав и законных интересов, так как данное решение операторов платежных систем будет наносить существенный репутационный и экономический ущерб компании в связи с его дискриминационным характером, по сравнению с условиями, которые предоставляются платежными агентами другим мобильным операторам и их абонентам на рынке Кыргызской Республики.

Стоит отметить, что абоненты мобильного оператора О! могут пополнять мобильный счет бесплатно воспользовавшись офисами продаж и обслуживания, картами оплаты и в ближайших отделениях "Бишкекпочтасы".