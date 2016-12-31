Владимир Путин: "В уходящем году нам удалось многое сделать для развития российско-кыргызского стратегического партнерства"

31 декабря 2016, 12:38 Комментарии

Бишкек, 31 декабря /Кабар/. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

"В уходящем году нам удалось многое сделать для развития российско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества, для продвижения взаимовыгодных интеграционных процессов на Евразийском пространстве.

Убежден, что совместными усилиями мы сможем и впредь эффективно укреплять двусторонние отношения на благо дружественных народов России и Кыргызстана, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе", - говорится в поздравительной телеграмме.

Владимир Путин пожелала родным и близким Алмазбека Атамбаева доброго здоровья, счастья и успехов, а всем гражданам Кыргызстана - мира и процветания.