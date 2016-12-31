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Кайрат Примбердиев занял третье место в финале российского проекта "Голос"

Источник:
http://kabar.kg/science-and-cu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400726-ru.html

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Кайрат Примбердиев занял третье место в шоу "Голос-5"

31 декабря 2016, 13:02       Комментарии

Бишкек, 31 декабря /Кабар/. Кыргызстанец Кайрат Примбердиев занял третье место в финале российского шоу "Голос".
В финале за победу кыргызстанец боролся с Сардаром Милано, Дарьей Антонюк и Александром Панайотовым.
Сначала все финалисты перепели песню Умберто Тоцци "Ti amo". Специально для проекта к песне был написан новогодний русский текст.
Первыми выступили Сардор Милано и его наставник Полина Гагарина. Они исполнили песню "Навек". После них вышел кыргызстанец Кайрат Примбердиев со своим наставником Димой Биланом. Дуэт спел песню "Trouble", которая вошла в девятый альбом Билана "Не молчи".
В сольном выступлении Кайрат Примбердиев исполнил песню "Как молоды мы были" Александры Пахмутовой. По итогам зрительского голосования дальше прошли Дарья Антонюк, Александр Панайотов и Кайрат Примбердиев.
Во втором конкурсе кыргызстанец исполнил композицию "Unchain My Heart". По итогам голосования далее прошли Дарья Антонюк и Александр Панайотов, а Кайрат Примбердиев занял третье место.
Победителем проекта "Голос" стала Дарья Антонюк из команды Леонида Агутина.
Изначально кыргызский исполнитель попал в команду Л.Агутина, но на этапе "Поединки" его наставник предпочел его соперника - Владислава Венгли. Однако, нажав спасительную кнопку", его забрал к себе в команду другой наставник - Дмитрий Билан, с которым К.Примбердиев и дошел до финала проекта, обойдя талантливых соперников из разных стран мира.

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