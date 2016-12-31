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В 2016 году всеми предприятиями ГСИН произведено продукции на более чем 108 млн сомовВ 2016 году всеми предприятиями ГСИН произведено продукции на более чем 108 млн сомовПрезиденты Казахстана и Туркменистана поздравили кыргызстанцев с Новым годомПрезиденты Казахстана и Туркменистана поздравили кыргызстанцев с Новым годом

Президент Беларуси поздравил народ Кыргызстана с Новым годом

Источник:
http://kabar.kg/politics/full/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400725-ru.html

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31 декабря 2016, 13:20       Комментарии

Бишкек, 31 декабря /Кабар/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева и народ страны с Новым годом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
"Примите самые искренние поздравления с Новым, 2017 годом. С удовлетворением отмечаю высокую динамику белорусско-кыргызских отношений, обоюдную нацеленность наших стран на укрепление традиционно дружественных связей", - отмечено в телеграмме.
Президент Республики Беларусь выразил уверенность в том, что дальнейшее развитие межгосударственного диалога на основе взаимного доверия и партнерства будет способствовать наращиванию сотрудничества между Беларусью и Кыргызстаном.
Александр Лукашенко пожелал Алмазбеку Атамбаеву крепкого здоровья, счастья и успехов в реализации планов и начинаний, а кыргызскому народу - мира и процветания.

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