Президент Беларуси поздравил народ Кыргызстана с Новым годом

31 декабря 2016, 13:20 Комментарии

Бишкек, 31 декабря /Кабар/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева и народ страны с Новым годом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

"Примите самые искренние поздравления с Новым, 2017 годом. С удовлетворением отмечаю высокую динамику белорусско-кыргызских отношений, обоюдную нацеленность наших стран на укрепление традиционно дружественных связей", - отмечено в телеграмме.

Президент Республики Беларусь выразил уверенность в том, что дальнейшее развитие межгосударственного диалога на основе взаимного доверия и партнерства будет способствовать наращиванию сотрудничества между Беларусью и Кыргызстаном.

Александр Лукашенко пожелал Алмазбеку Атамбаеву крепкого здоровья, счастья и успехов в реализации планов и начинаний, а кыргызскому народу - мира и процветания.