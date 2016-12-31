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В 2016 году всеми предприятиями ГСИН произведено продукции на более чем 108 млн сомов

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400724-ru.html

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Премьер С.Жээнбеков вручил премии кыргызским предпринимателям за качественную производимую продукцию

31 декабря 2016, 13:26       Комментарии

Бишкек, 31 декабря /Кабар/. В Государственной службе исполнения наказаний (ГСИН) КР под председательством главы службы Таалайбека Жапарова прошла коллегия, рассмотревшая итоги оперативно-служебной деятельности за 2016 год. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН КР.
С отчетами о проделанной работе выступили начальники учреждений, Департамента охраны и конвоирования, руководители управлений и отделов.
Как отмечается, 2017-й год в ГСИН объявлен Годом развития производства. Поэтому особое внимание коллегии было уделено именно развитию производства и созданию рабочих мест, как в закрытых учреждениях, так и в колониях-поселениях. Намечено больше заниматься сельским хозяйством, чтобы добиться полного обеспечения заключенных продуктами, произведенными собственными силами. В уходящем году всеми предприятиями ГСИН произведено валовой продукции более, чем на 108 миллионов сомов. Чистая прибыль превысила 7 миллионов сомов.

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