А.Атамбаев возвратил в ЖК закон, предполагающий защиту лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях

31 декабря 2016, 13:39 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев возвратил закон "О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях" в Жогорку Кенеш на доработку, сообщает 31 декабря пресс-служба главы государства.

Парламент принял закон в ноябре 2016 года. Он направлен на защиту от преследований лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях.

Отмечается, что президент назвал актуальной и важной идею закона, в целом его поддерживает, но обращает внимание разработчиков на ряд существенных противоречий, которые делают невозможным подписание закона в данной редакции и требуют его доработки.

В частности, закон устанавливает защиту только государственных и муниципальных служащих. Таким образом, все остальные категории граждан, работающих в негосударственном секторе, а также безработные или пенсионеры, сообщившие о коррупционных правонарушениях, не подпадают под действие данного закона и, следовательно, беззащитны от преследования со стороны коррупционеров.

Глава государства подчеркивает, что это противоречит одному из основополагающих принципов правового государства: все равны перед законом и судом.

Кроме этого закон не учитывает нормы бюджетного регулирования, а так же полномочия правительства, заложенные в Конституции. В законе предусмотрена выплата из государственного бюджета денежного вознаграждения лицу (до 1 миллиона сомов), сообщившему о коррупционном правонарушении. Однако до сегодняшнего дня правительство не определило источник финансирования, а это, в соответствии с Конституцией, делает недопустимым вступление закона в силу.

Также следует учесть, что нормы данного закона о денежном вознаграждении чиновников, сообщивших о фактах коррупции в их ведомствах, могут породить новые каналы коррупции с участием более широкого круга госслужащих.

В этой связи А.Атамбаев возвратил закон "О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях" в парламент для устранения недостатков и выработки согласованного варианта.