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Атамбаев вернул на доработку закон о защите лиц, сообщивших о коррупции

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352962_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400720-ru.html

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31 декабря 2016, 13:37       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев возвратил закон "О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях" в Жогорку Кенеш на доработку для устранения некоторых противоречий.
Парламент принял закон в ноябре 2016 года. Он направлен на защиту от преследований лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях.
Атамбаев назвал актуальной и важной идею закона, в целом его поддерживает, но обращает внимание разработчиков на ряд существенных противоречий, которые делают невозможным подписание закона в данной редакции и требуют его доработки.
В частности, закон устанавливает защиту только государственных и муниципальных служащих. Таким образом, все остальные категории граждан, работающих в негосударственном секторе, а также безработные или пенсионеры, сообщившие о коррупционных правонарушениях, не подпадают под действие данного Закона и, следовательно, беззащитны от преследования со стороны коррупционеров. Это противоречит одному из основополагающих принципов правового государства: все равны перед законом и судом.
Кроме этого документ не учитывает нормы бюджетного регулирования, а так же полномочия правительства, заложенные в Конституции. В законе предусмотрена выплата из государственного бюджета денежного вознаграждения лицу (до одного миллиона сомов), сообщившему о коррупционном правонарушении. Однако до сегодняшнего дня правительством не определен источник финансирования, а это в соответствии с Конституцией делает недопустимым вступление закона в силу.
Также следует учесть, что нормы данного закона о денежном вознаграждении чиновников, сообщивших о фактах коррупции в их ведомствах, могут породить новые каналы коррупции с участием более широкого круга госслужащих.
В этой связи глава государства возвратил Закон "О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях" в парламент для устранения недостатков и выработки согласованного варианта.

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