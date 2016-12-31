Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.2301 (-0.1704) 
Евро: 72.8439 (+0.3447) 
Золото: 37.27 $/гр (+0.4) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями −2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Алмамбетова: мэр встретит Новый год на площади Ала-ТооАлмамбетова: мэр встретит Новый год на площади Ала-Тоо

В Бишкек приехал Дед Мороз. Новогодние гулянья начались

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352961_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400719-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке на площади Ала-Тоо проходит праздничный концерт для детей (фото)

ГУВД г.Бишкек: Во время новогодних праздников обеспечивать общественный порядок будут около 1,5 тыс сотрудников

Не потеряйте детей в новогоднюю ночь! Сотрудники ИДН выйдут на дежурство

Две улицы в Бишкеке сегодня перекроют на два часа раньше планируемого

Общественный транспорт в Бишкеке будет работать и в полночь

31 декабря 2016, 14:01       Комментарии

Сегодня в полдень на столичной площади Ала-Тоо начались праздничные мероприятия в честь Нового Года. Как веселятся горожане и гости столицы отправился посмотреть корреспондент "ВБ".
Для начала поговорим о безопасности. На центральную площадь запрещено проносить алкоголь, колющие и режущие предметы, и другие опасные вещи. Со всех сторон территория оцеплена сотрудниками милиции, которые проводят досмотр граждан. Кроме того, сотрудники органов не пускают на праздник торгашей, которые норовят продать сладкую вату, шарики и другое. Также для удобства горожан на территории площади установлены био-туалеты. В общем все условия для приятного времяпрепровождения. Из коммерсантов можно встретить только фотографов, но это здесь привычное дело.
Собираться желающие лицезреть праздничный концерт начали заранее. Уже в 11.30 площадь была заполнена, и люди начали занимать места поближе к сцене. Для того, чтобы скоротать время организаторы включили музыку. В полдень началась увеселительная программа. Пляски, песни, стихотворения, выступления любимых героев мультфильмов. Правда публика была не особо активной, видимо подмерзли. Но спустя некоторое время зрители активнее начали отзываться на выкрики артистов. Полностью все проснулись, когда пришло время пригласить Дедушку Мороза. 5 минут криков "Аяз Ата" и вот к сцене подъезжает карета, в которой сидят посыльный снеговик, снегурочка и сам Дед Мороз. Под восторженные крики делегация из Великого Устюга поднялась на сцену и поздравила всех собравшихся с наступающим новым годом.
После поздравлений на сцену начали выходить звезды отечественной эстрады, которые будут выступать до 3 часов дня. В 20.00 там же начнется новогодний концерт, который завершится в полночь встречей Нового 2017 года и салютом.
Как известно, Новый год - праздник, во время которого случаются чудеса. Вот и сегодня оно случилось. Жамиля Байтилиева - долгожительница Нарына. Женщине 105 лет и она очень сильно хотела попасть на столичную ёлку. Её мечту осуществил её младший сын Тулеев Аман.
"5 ноября моей маме исполнилось 105 лет. Мы хотели сделать ей приятно, и чтобы она посмотрела как встречают Новый год. Она хочет, чтобы у людей всё было хорошо. Она всем желает добра, благополучия и мира" - рассказал "ВБ" Аман.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум