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Металлоискатели и бетонные блоки: площадь Ала-Тоо оцеплена милицией

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400718-ru.html

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31 декабря 2016, 13:39       Комментарии

БИШКЕК, 31 дек - Sputnik. Площадь Ала-Тоо в Бишкеке огорожена - проспект Чуй на отрезке от проспекта Эркиндик до улицы Панфилова перекрыт бетонными блоками, желающих попасть сюда милиционеры проверяют при помощи металлоискателей.
Как сообщил Sputnik Кыргызстан руководитель пресс-службы ГУВД Бишкека Олжобай Казакбаев, въезд на площадь перекрыли с целью обеспечения безопасности граждан.
31 декабря с 12.00 до 15.00 на центральной площади проходит праздничное мероприятие. В 20.00 там же начнется концерт, который завершится в полночь встречей Нового года и салютом.
"Проверка металлоискателями нужна для того, чтобы некоторые граждане не пронесли на площадь колюще-режущие предметы, взрывчатые вещества или другое оружие. На площади будут работать полк спецназа МВД, сотрудники отдела охраны ГУГССО, УПМ, столичной милиции", - сказал Казакбаев.
Проспект Чуй был перекрыт с 8.00 на отрезке от проспекта Эркиндик до улицы Панфилова. Ограждения на проспекте уберут 1 января.
После 17.00 будут перекрыты улицы Абдымомунова (на отрезке от Раззакова до Орозбекова) и Киевская (на отрезке от проспекта Эркиндик до улицы Панфилова). Троллейбусам и автобусам проезд по Киевской разрешен. Ограничение снимут по окончании праздничных мероприятий.

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