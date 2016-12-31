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Алмамбетова: мэр встретит Новый год на площади Ала-Тоо

Источник:
http://ru.sputnik.kg/Radio/201...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400717-ru.html

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На площади Ала-Тоо проходят предновогодние гуляния

31 декабря 2016, 13:48       Комментарии

По ее словам, к 31 декабря мэрия столицы подготовила интересную праздничную программу на площади Ала-Тоо, которая будет состоять из утреннего и вечернего блоков.
"Утренний блок начнется в 12.00 и продлится до 15.00. В это время будет организован новогодний концерт для детей. Вечерний блок начнется в 20.00 с концертной программы творческих коллективов столичного управления культуры. Далее эстафета будет передана радиостанции "Кыргызстан обондору", которая также организует концерт с участием звезд кыргызской эстрады", - сказала Алмамбетова.
Она отметила, что завершатся мероприятия в 00.00 встречей Нового года и праздничным салютом.
"Салют продлится восемь минут. Вместе с горожанами Новый год на площади встретит и мэр Албек Ибраимов", - сказала руководитель пресс-службы.
Алмамбетова подчеркнула, что для удобства горожан автобусы, троллейбусы и маршрутки будут работать до часа ночи.

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