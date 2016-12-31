Президенты Казахстана и Туркменистана поздравили кыргызстанцев с Новым годом

31 декабря 2016, 13:15 Комментарии

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил своего коллегу Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

"Примите мои самые теплые поздравления с наступающим 2017 годом. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и больших успехов во всех ваших начинаниях и устремлениях. Пусть Новый год будет ознаменован для вас и всего народа вашей братской страны миром, благополучием, прогрессом и процветанием", - отмечено в поздравительной телеграмме президента Туркменистана.

Поздравительная телеграмма поступила и от главы соседнего Казахстана Нурсултана Назарбаева.

"От имени народа Казахстана и от себя лично сердечно поздравляю вас с Новым 2017 годом. Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашей государственной деятельности, а народу Кыргызстана - мира и процветания", - отмечено в его телеграмме.