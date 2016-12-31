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Александр Лукашенко отметил высокую динамику белорусско-кыргызских отношений

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42690_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400715-ru.html

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31 декабря 2016, 13:30       Комментарии

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего коллегу Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
"Примите самые искренние поздравления с Новым 2017 годом. С удовлетворением отмечаю высокую динамику белорусско-кыргызских отношений, обоюдную нацеленность наших стран на укрепление традиционно дружественных связей", - отмечено в телеграмме.
Глава Беларуси выразил уверенность в том, что дальнейшее развитие межгосударственного диалога на основе взаимного доверия и партнерства будет способствовать наращиванию двустороннего сотрудничества. Александр Лукашенко пожелал Алмазбеку Атамбаеву крепкого здоровья, счастья и успехов в реализации планов и начинаний, а кыргызскому народу - мира и процветания.

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