Александр Лукашенко отметил высокую динамику белорусско-кыргызских отношений

31 декабря 2016, 13:30 Комментарии

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего коллегу Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

"Примите самые искренние поздравления с Новым 2017 годом. С удовлетворением отмечаю высокую динамику белорусско-кыргызских отношений, обоюдную нацеленность наших стран на укрепление традиционно дружественных связей", - отмечено в телеграмме.

Глава Беларуси выразил уверенность в том, что дальнейшее развитие межгосударственного диалога на основе взаимного доверия и партнерства будет способствовать наращиванию двустороннего сотрудничества. Александр Лукашенко пожелал Алмазбеку Атамбаеву крепкого здоровья, счастья и успехов в реализации планов и начинаний, а кыргызскому народу - мира и процветания.