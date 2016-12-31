В Бишкеке на площади Ала-Тоо проходит праздничный концерт для детей (фото)

31 декабря 2016, 13:28 Комментарии

В Бишкеке на площади Ала-Тоо 31 декабря проходит новогодний концерт для детей. Детям и их родителям представляют праздничное шоу маленькие артисты, а также множество известных персонажей из любимых сказок и мультфильмов. К деткам также на своей карете приехали Дед Мороз, Снегурочка и Снеговик.

Главным героем детского празднества стал Петух, который является символом наступающего года. Герои вместе с детьми исполняют знаменитые новогодние песни и танцы.

Также для детей и взрослых выступают звезды отечественной эстрады.