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ГУВД г.Бишкек: Во время новогодних праздников обеспечивать общественный порядок будут около 1,5 тыс сотрудников

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400713-ru.html

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Во время новогодних гуляний на площади Ала-Тоо общественный порядок будут обеспечивать 2 тыс. милиционеров

31 декабря 2016, 12:23       Комментарии

Бишкек, 31 декабря /Кабар/. Во время новогодних праздников на территории столицы и на площади "Ала-Тоо" сотрудниками МВД и ГУВД г.Бишкек обеспечат общественный порядок. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.
31 декабря на площади "Ала-Тоо" новогоднее мероприятие будет проводиться в двух этапах. В дневное мероприятие начнется с 12:00 до 14:00, где будут задействованы 500 сотрудников милиции. Вечернее мероприятие начнется с 20:00 до 24:00. На площади "Ала-Тоо" около 1500 сотрудников обеспечат общественный порядок. Будут задействованы 29 патрульной автомашины.
ГУВД г.Бишкек просить гостей и жителей столицы воспользоваться правилами поведения в общественных местах во время проведения новогодних мероприятий.
"Гостям и гражданам нашей столицы на площадь Ала-Тоо категорически запрещается приносить огнестрельное, газовое или иное оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, пиротехнические изделия, специально изготовленные или приспособленные предметы, использование которых может привести к нанесению телесных повреждений, угрозе жизни и здоровья окружающих, а также имитаторы и муляжи данных предметов, колющие и режущие предметы, проносить с собой спиртные, стеклянные тары. При входе на территорию площади граждан будут проверять с использованием спецсредством (металлодетектором). В случае выявление запрещенных предметов сотрудниками милиции будут приняты меры согласно законодательство Кыргызской Республики", - отметили в ГУВД.
Также в городе будут выставлены посты Патрульной милиции. В предновогодние и новогодние праздники будет вестись круглосуточное дежурство усиленных нарядов милиции, следственно-оперативных групп.
31 декабря в связи с празднованием Нового года на площади "Ала-Тоо" будет перекрыты улицы: проспект Чуй-бульвар Эркиндик-ул. Панфилова-ул. Тыныстанова. По улице Киевской от бульвара Эркиндик до ул. Панфилова движение будет разрешено только общественному транспорту. (троллейбусы и автобусы)
Управление патрульной милиции по ГУВД г.Бишкек просить водителей личных автомашин оставлять свои машины за пределами квадрата ограничения движения.

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