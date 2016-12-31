ГНС выпустила первый номер электронного издания "Налоговый вестник"

31 декабря 2016, 12:47 Комментарии

Бишкек, 31 декабря /Кабар/. Государственная налоговая служба (ГНС) КР подготовила и выпустила первый номер электронного журнала "Налоговый вестник".

Как сообщает пресс-служба ГНС КР, журнал будет выходить периодичностью раз в квартал в электронном формате и размещаться на сайте ведомства.

"Это первое в истории ГНС электронное периодическое издание. Журнал задуман в таком формате, исходя, прежде всего, из интересов налогоплательщиков страны, так как он будет доступен для всех посетителей сайта, удобен и полезен", - отметили в ГНС.

Теперь читатель может, не теряя времени на поиск нужной информации или материала в разных разделах сайта, найти их в "Налоговом вестнике". Издание предлагает подборку новостей, касающихся деятельности ГНС, комментарии специалистов ведомства к нормативно-правовым актам, касающимся налогообложения, а также ответы на самые актуальные вопросы о налогах.

Электронным журналом можно пользоваться в любое время, скопировать его на свой компьютер или распечатать.

ГНС рассчитывает, что "Налоговый вестник" будет востребован и найдет широкий круг читателей, так как в век информации и бурно развивающихся айтитехнологий все больше людей, в том числе налогоплательщиков, предпочитают работать не с бумажными, а с электронными носителями информации.

С журналом можно ознакомиться здесь - http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Vestnik2016.pdf