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ГНС выпустила первый номер электронного издания "Налоговый вестник"

Источник:
http://kabar.kg/economics/full...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400712-ru.html

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31 декабря 2016, 12:47       Комментарии

Бишкек, 31 декабря /Кабар/. Государственная налоговая служба (ГНС) КР подготовила и выпустила первый номер электронного журнала "Налоговый вестник".
Как сообщает пресс-служба ГНС КР, журнал будет выходить периодичностью раз в квартал в электронном формате и размещаться на сайте ведомства.
"Это первое в истории ГНС электронное периодическое издание. Журнал задуман в таком формате, исходя, прежде всего, из интересов налогоплательщиков страны, так как он будет доступен для всех посетителей сайта, удобен и полезен", - отметили в ГНС.
Теперь читатель может, не теряя времени на поиск нужной информации или материала в разных разделах сайта, найти их в "Налоговом вестнике". Издание предлагает подборку новостей, касающихся деятельности ГНС, комментарии специалистов ведомства к нормативно-правовым актам, касающимся налогообложения, а также ответы на самые актуальные вопросы о налогах.
Электронным журналом можно пользоваться в любое время, скопировать его на свой компьютер или распечатать.
ГНС рассчитывает, что "Налоговый вестник" будет востребован и найдет широкий круг читателей, так как в век информации и бурно развивающихся айтитехнологий все больше людей, в том числе налогоплательщиков, предпочитают работать не с бумажными, а с электронными носителями информации.
С журналом можно ознакомиться здесь - http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Vestnik2016.pdf

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