Шавкат Мирзиёев: "Уходящий год был ознаменован активизацией узбекско-кыргызского политического диалога"

31 декабря 2016, 12:55 Комментарии

Бишкек, 31 декабря /Кабар/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В поздравительной телеграмме Президента Республики Узбекистан отмечено, что уходящий год был ознаменован активизацией узбекско-кыргызского политического диалога, наполнением двустороннего сотрудничества конкретным практическим содержанием.

"Визиты правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызстана в г. Андижан и г. Ош заложили прочный фундамент для укрепления отношений добрососедства и дружбы между нашими странами и народами.

Убежден, что Ваш недавний успешный визит в Самарканд, состоявшийся откровенный и открытый обмен мнениями по состоянию и перспективам двустороннего сотрудничества и путям решения накопившихся вопросов откроет новую страницу нашего сотрудничества.

Реализация достигнутых с Вами договоренностей по наращиванию взаимовыгодных связей в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и гуманитарной сферах, а также продвижению взаимодействия между регионами выведут межгосударственные отношения на качественно новый уровень партнерства, отвечающего жизненным интересам Узбекистана и Кыргызстана", - отмечено в послании.

Президент Шавкат Мирзиёев выразил уверенность в том, что 2017 год принесет новые успехи и достижения в тесном сотрудничестве двух стран, и пожелал Президенту Алмазбеку Атамбаеву крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, а братскому народу Кыргызстана - дальнейшего прогресса и процветания.