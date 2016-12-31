Главы Казахстана, Туркменистана и Таджикистана поздравили Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годом

31 декабря 2016, 13:08 Комментарии

Бишкек, 31 декабря /Кабар/. Президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Таджикистана Эмомали Рахмон поздравили Президента Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

"От имени народа Казахстана и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Новым 2017 годом. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей государственной деятельности, а народу Кыргызстана - мира и процветания", - отмечено в поздравительной телеграмме Президента Казахстана Н.Назарбаева.

В поздравлении Президента Туркменистана Г.Бердымухамедова говорится: "Примите мои самые теплые поздравления с наступающим 2017 годом. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и больших успехов во всех Ваших начинаниях и устремлениях. Пусть Новый год будет ознаменован для Вас и всего народа Вашей братской страны миром, благополучием, прогрессом и процветанием".