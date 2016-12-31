В 2016 году из-за терактов и перестрелок погибли 93 журналиста

31 декабря 2016, 13:14 Комментарии

Бишкек, 31 декабря /Кабар/. Не менее 93 журналистов и работников средств массовой информации погибли в 2016 году в результате несчастных случаев, связанных с работой, сообщает Международная федерация журналистов (IFJ).

По данным IFJ, журналисты погибли в результате терактов и перестрелок в 23 странах. Наибольшее количество журналистов погибло в Ираке (15 человек), Афганистане (13 человек) и Мексике (11 человек).

Как сообщает федерация, еще 29 журналистов стали жертвами двух авиакатастроф, среди них 20 спортивных журналистов из Бразилии и девять российских журналистов, находившихся на борту военного самолета.

Отмечается, что ряд журналистов пропали и, вероятно, были убиты, но федерация не обладает достаточным количеством информации, чтобы подтвердить их кончину.

Источник РИА Новости