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Шавкат Мирзиёев: "Уходящий год был ознаменован активизацией узбекско-кыргызского политического диалога"Шавкат Мирзиёев: "Уходящий год был ознаменован активизацией узбекско-кыргызского политического диалога"ГНС выпустила первый номер электронного издания "Налоговый вестник"ГНС выпустила первый номер электронного издания "Налоговый вестник"

Президент Узбекистана поздравил народ Кыргызстана с Новым годом

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42687_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400708-ru.html

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Президенты России В.Путин и Узбекистана Ш.Мирзиеев поздравили А.Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годом

31 декабря 2016, 12:48       Комментарии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил своего коллегу Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годом.
В поздравительной телеграмме отмечено, что уходящий год был ознаменован активизацией узбекско-кыргызского политического диалога, наполнением двустороннего сотрудничества конкретным практическим содержанием.
"Визиты правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызстана в города Андижан и Ош заложили прочный фундамент для укрепления отношений добрососедства и дружбы между нашими странами и народами. Убежден, что ваш недавний успешный визит в Самарканд, состоявшийся откровенный и открытый обмен мнениями по состоянию и перспективам двустороннего сотрудничества и путям решения накопившихся вопросов откроет новую страницу нашего сотрудничества", - говорится в сообщении.
"Реализация достигнутых с вами договоренностей по наращиванию взаимовыгодных связей в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и гуманитарной сферах, а также продвижению взаимодействия между регионами выведут межгосударственные отношения на качественно новый уровень партнерства, отвечающего жизненным интересам Узбекистана и Кыргызстана", - отмечено в послании.
"Шавкат Мирзиеев выразил уверенность в том, что 2017 год принесет новые успехи и достижения в тесном сотрудничестве двух стран, и пожелал Алмазбеку Атамбаеву крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, а братскому народу Кыргызстана - дальнейшего прогресса и процветания", - сообщает пресс-служба Атамбаева.

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