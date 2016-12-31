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Новости Кыргызстана

Главы Казахстана, Туркменистана и Таджикистана поздравили Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годомГлавы Казахстана, Туркменистана и Таджикистана поздравили Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годомШавкат Мирзиёев: "Уходящий год был ознаменован активизацией узбекско-кыргызского политического диалога"Шавкат Мирзиёев: "Уходящий год был ознаменован активизацией узбекско-кыргызского политического диалога"

Владимир Путин: В 2016 году нам удалось многое сделать для развития российско-кыргызского стратегического партнерства

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42688_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400707-ru.html

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31 декабря 2016, 13:00       Комментарии

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил своего коллегу Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
"В уходящем году нам удалось многое сделать для развития российско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества, для продвижения взаимовыгодных интеграционных процессов на Евразийском пространстве. Убежден, что совместными усилиями мы сможем и впредь эффективно укреплять двусторонние отношения на благо дружественных народов России и Кыргызстана, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе", - говорится в поздравительной телеграмме.
Владимир Путин пожелал родным и близким Алмазбека Атамбаева доброго здоровья, счастья и успехов, а всем гражданам Кыргызстана - мира и процветания.

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