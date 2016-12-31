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Президенты зарубежных стран поздравляют А.Атамбаева и кыргызстанцев с Новым годом

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400705-ru.html

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Президенты России В.Путин и Узбекистана Ш.Мирзиеев поздравили А.Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годом

31 декабря 2016, 12:40       Комментарии

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и народ страны с Новым годом, сообщает 31 декабря пресс-служба главы государства.
"От имени народа Казахстана и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Новым 2017 годом. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей государственной деятельности, а народу Кыргызстана - мира и процветания", - отмечено в поздравительной телеграмме Н.Назарбаева.
Кроме того, А.Атамбаева и кыргызстанцев поздравил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
"Примите мои самые теплые поздравления с наступающим 2017 годом. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и больших успехов во всех Ваших начинаниях и устремлениях. Пусть Новый год будет ознаменован для Вас и всего народа Вашей братской страны миром, благополучием, прогрессом и процветанием", - отмечено в его поздравительной телеграмме.
Поздравление от президента Белоруссии Александра Лукашенко:
"Примите самые искренние поздравления с Новым, 2017 годом. С удовлетворением отмечаю высокую динамику белорусско-кыргызских отношений, обоюдную нацеленность наших стран на укрепление традиционно дружественных связей", - отмечено в телеграмме.
А.Лукашенко выразил уверенность в том, что дальнейшее развитие межгосударственного диалога на основе взаимного доверия и партнерства будет способствовать наращиванию сотрудничества между Беларусью и Кыргызстаном.
А.Лукашенко пожелал А.Атамбаеву крепкого здоровья, счастья и успехов в реализации планов и начинаний, а кыргызскому народу - мира и процветания.
А.Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годом поздравил и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Федеральный президент Федеративной Республики Германия Йоахим Гаук и федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель поздравили А.Атамбаева и народ страны с Новым годом.
В поздравительных телеграммах они пожелали А.Атамбаеву счастья и мира в Новом году.
А.Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годом поздравил и президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани.

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