Путин поздравил кыргызстанцев с Новым годом

31 декабря 2016, 12:48 Комментарии

БИШКЕК, 31 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годом, сообщает пресс-служба главы государства.

"В уходящем году нам удалось многое сделать для развития российско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества, для продвижения взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве. Убежден, что совместными усилиями мы сможем и впредь эффективно укреплять двусторонние отношения на благо дружественных народов России и Кыргызстана, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе", - говорится в поздравительной телеграмме.

Путин пожелал родным и близким Атамбаева здоровья, счастья и успехов, а всем гражданам Кыргызстана - мира и процветания.