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ГУВД г.Бишкек: Во время новогодних праздников обеспечивать общественный порядок будут около 1,5 тыс сотрудниковГУВД г.Бишкек: Во время новогодних праздников обеспечивать общественный порядок будут около 1,5 тыс сотрудниковДве улицы в Бишкеке сегодня перекроют на два часа раньше планируемогоДве улицы в Бишкеке сегодня перекроют на два часа раньше планируемого

Не потеряйте детей в новогоднюю ночь! Сотрудники ИДН выйдут на дежурство

Источник:
http://24.kg/bishkek_24/42572_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400702-ru.html

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Во время новогодних гуляний на площади Ала-Тоо общественный порядок будут обеспечивать 2 тыс. милиционеров

В новогоднюю ночь МЧС КР перейдет на усиленный вариант несения службы

31 декабря 2016, 12:18       Комментарии

В Бишкеке на площади Ала-Тоо на время праздничной программы сегодня организуют дежурство городских служб.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, безопасность горожан во время утреннего и вечернего блоков новогодних мероприятий будут обеспечивать примерно 1,5 тысячи сотрудников столичного ГУВД и патрульной милиции. А сотрудники Инспекции по делам несовершеннолетних помогут в поиске потерявшихся детей.
Кроме того, на месте проведения праздника будут дежурить две бригады скорой медицинской помощи и одна машина противопожарной службы.
По городу в новогодние праздники, начиная с 31 декабря, будут дежурить все 38 бригад скорой помощи. Увеличен запас медикаментов и бензина.

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